Lublin: Radni pytają wojewodę o przyjętych uchodźców

Radni PO zarzucili dziś wojewodzie, że to on dopuszcza się manipulacji (fot. Dominik Smaga)

Ilu uchodźców przyjął wojewoda i podległe mu służby – z żądaniem takiej informacji mają wystąpić do wojewody miejscy radni Platformy Obywatelskiej. Zapowiedzieli to dziś na konferencji prasowej. To kolejne z wielu politycznych wystąpień po podpisaniu przez prezydenta Lublina deklaracji o współpracy 11 miast w zakresie migracji

Dzisiejszą konferencję prasową miejscy radni PO zwołali w reakcji na oświadczenie wydane przez wojewodę po ich wcześniejszej konferencji. Tej, na której bronili prezydenta Lublina przed krytyką za podpisanie deklaracji będącej – jak to ocenia sam Żuk – propozycją współpracy skierowaną do rządu.

Przypomnijmy: broniąc prezydenta radni PO pokazali tabele z danymi o liczbie uchodźców przyjętych do Polski w 2016 r. pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Były to trzy tabele: jedna dotyczyła decyzji wydanych przez szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, druga decyzji Rady ds. Uchodźców, a trzecia decyzji wojewodów. W tabelach zaznaczono rubryki dotyczące uchodźców mających obywatelstwo „krajów muzułmańskich”, do których zaliczono m.in. Syrię, Maroko, Nigerię, Egipt, Irak, Algierię czy Pakistan.

– Radni PO niby właśnie odkrywają, że do Polski wjeżdżają uchodźcy czeczeńscy w małych grupkach i sugerują, że to jest to samo co przyjmowanie migrantów z Afryki i krajów arabskich – napisał na Twitterze wojewoda Przemysław Czarnek w reakcji na tę konferencję.

– Wojewoda stwierdził także, że manipulacją ze strony radnych Platformy jest prezentowanie tych faktów w formie wielkiego odkrycia oraz łączenie z nimi sugestii, że to jest to samo, co przyjmowanie imigrantów z Afryki i krajów arabskich – czytamy w piątkowym oświadczeniu rzecznika wojewody. Stwierdza on, że za polską politykę migracyjną odpowiada rząd „i wtrącanie się samorządowców z Platformy Obywatelskiej zapewne w celu umożliwienia przybycia do Polski imigrantów islamskich z Afryki i krajów arabskich wykracza poza kompetencje samorządu i jest szkodliwe dla Polaków”.

Z kolei radni PO zarzucili dziś wojewodzie, że to on dopuszcza się manipulacji sięgając po słowa „zapewne w celu umożliwienia przybycia do polski imigrantów islamskich”

– Nie wiem, skąd wojewoda ma takie przypuszczenia. Tu jest wielka skala manipulacji – mówi Bartosz Margul, radny PO. – Pismo wojewody wskazuje na to, że wojewoda wartościuje uchodźców. Uchodźcy islamscy z Czeczenii są dobrzy, a arabscy źli – ocenia Margul. Zapowiada też wystąpienie do wojewody o oficjalne dane. – Zwrócimy się do wojewody, aby udzielił informacji, ile konkretnie jego urząd i podległe mu organy przyjmują uchodźców.

Ostre słowa krytyki pod adresem prezydentów, którzy podpisali deklarację o współpracy padły też z ust ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Błaszczaka.

– Prezydenci z PO chcą tworzyć getta w swoich miastach – stwierdził minister w studiu Polsat News, gdzie zarzucił prezydentom, że chcą doprowadzić do „katastrofy społecznej”. – Pamiętajmy, w przyszłym roku wybory samorządowe, jeśli chcemy, żeby w naszych miastach było bezpiecznie, nie głosujmy na tych, którzy chcą stworzyć muzułmańskie getta.

Prezydent Lublina jest na urlopie, z którego ma wrócić w połowie bieżącego tygodnia.