Radny pyta o liczbę koncertów w Filharmonii Lubelskiej. Dyrektor jest zaskoczony

O to, czy jeden koncert w miesiącu w Filharmonii Lubelskiej to wystarczająco dużo pyta marszałka Sławomira Sosnowskiego (PSL) radny wojewódzki Andrzej Pruszkowski (PiS). Dyrektor FL: Chętnie zaproszę pana radnego na nasze wydarzenia, żeby mógł je policzyć.

Pod koniec każdej sesji sejmiku województwa radni mają czas na składanie interpelacji i zapytań. Podczas ostatniej sesji szef opozycyjnego klubu PiS zapytał między innymi czy zdaniem zarządu, jeżeli do końca roku mamy zaplanowany jeden koncert w miesiącu, to jest to takie tempo pracy, które uznajemy za akceptowalne?

Dyrektor placówki Jan Sęk tłumaczy, że jeszcze przed objęciem przez niego funkcji związki zawodowe wywalczyły dla muzyków przywilej koncertowania co najmniej 22 razy w roku.