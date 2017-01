Ranking ośrodków szkolenia kierowców: Gdzie w Lublinie i Puławach uczą najlepiej?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie w 2016 roku przeprowadził 21 552 egzaminów teoretycznych i 34 041 praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Poziom nauczania w lubelskich szkołach nauki jazdy rośnie z roku na rok.



– Widać to przy porównaniu statystyk za 2015 i 2016 rok. Wzrosły wskaźniki zdawalności zarówno w odniesieniu do teorii, jak i praktyki. To cieszy – mówi Ryszard Pasikowski, dyrektor WORD Lublin. – Szczególna poprawa, ponad 10 punktów procentowych, widoczna jest w przypadku egzaminów teoretycznych na kategorię B. Lepiej, o blisko dwa punkty, jest także przy porównaniu egzaminów praktycznych na tę kategorię. Szkoły bardziej wiążą teorię z praktyką, co wyraźnie przynosi dobre efekty – dodaje dyr. Pasikowski.