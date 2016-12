Ranking szpitali 2016: Lublin i Zamość w czołówce. Gdzie leczą najlepiej?

Szpital „papieski” w Zamościu szósty wśród stu najlepszych lecznic w Polsce i pierwszy w województwie, a szpital neuropsychiatryczny w Lublinie piąty w kategorii placówek niezabiegowych – to wyniki tegorocznego rankingu „Rzeczpospolitej”

Ranking opracowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Oceniano m.in. zarządzanie szpitalem, jakość usług medycznych i opiekę nad pacjentem, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta oraz analizę zdarzeń i skarg. Łącznie szpital „papieski” w Zamościu dostał 889 punktów (na tysiąc możliwych). Różnice w punktacji były minimalne, np. między miejscem szóstym a drugim wynosiła zaledwie sześciu punktów. Wygrało Centrum Onkologii w Bydgoszczy zdobywając 918 punktów.

– Szóste miejsce w najlepszej setce szpitali w Polsce to nadal jest dla nas nadal ścisła czołówka i duży sukces, mimo że w ubiegłym roku byliśmy na trzecim miejscu – mówi Ryszard Pankiewicz, rzecznik szpitala „papieskiego” w Zamościu.

– Trzeba też wziąć pod uwagę sytuację finansową szpitali. Na przykład zwycięski szpital jest placówką onkologiczną. W związku z tym jest inaczej finansowana niż nasza. Niczego mu oczywiście nie ujmując, bo to świetna lecznica.

W kategorii jakości opieki medycznej zamojski szpital zajął trzecie miejsce. – Dla nas ta kategoria ma ogromne znaczenie, bo odzwierciedla jakość naszych usług. Mimo że wynik jest świetny, to jednak są rzeczy, których nie przeskoczymy, a są one brane pod uwagę w tej kategorii, np. oddzielne toalety we wszystkich salach dla pacjentów – zaznacza Pankiewicz. – Staramy się polepszyć warunki w naszym szpitalu, ale wiadomo, że palcówki, które powstały później niż nasza, wprowadzały te standardy od razu i są bardziej nowoczesne.

W kategorii szpitali niezabiegowych piąte miejsce zajął szpital neuropsychiatryczny w Lublinie. – To dla nas duże wyróżnienie i nagroda dla całego personelu medycznego i niemedycznego – mówi Jeremi Karwowski, rzecznik lubelskiego szpitala neuropsychiatrycznego. – To na pewno zasługa dobrego zarządzania, które jest coraz bardziej nowatorskie, częściowej reorganizacji i większego otwarcia na oddziały dzienne i pójścia w kierunku psychiatrii środowiskowej.

Jedenaste miejsce w rankingu zajął wojewódzki szpital w Białej Podlaskiej, a piętnaste Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.