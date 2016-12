Ratrak i armatki w gotowości. Stok na Globusie czeka na odpowiednią pogodę

– Do rozpoczęcia naśnieżania konieczne są odpowiednie warunki – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, miejskiej spółki zarządzającej stokiem na Globusie.

– To mrozy utrzymujące się przez kilka kolejnych dni i nocy, co najmniej - 3, -5 stopni

Takiego mrozu nie przewidują ani prognozy na najbliższe dni, ani te długoterminowe. Na początku przyszłego tygodnia na wschodzie Polski termometry mogą wskazywać nocą nawet minus 9 stopni Celsjusza. Ale za dnia temperatura ma być dodatnia, albo – mówiąc w uproszczeniu – za słabo ujemna.



– Temperatura musi być odpowiednio niska, bo stok musi zamarznąć – wyjaśnia Bednarczyk. – Jeżeli nie zamarznie, to śnieg szybko stanie się błotem.

MOSiRnie ma własnych armatek śnieżnych, musi je wynajmować i właśnie rozstrzygnął przetarg na trzy takie urządzenia. Za ich wynajęcie na cztery miesiące zapłaci spółce z Maniów niecałe 63 tys. złotych. Urządzenia są używane, ale mają tylko rok, a każda z armatek, przy odpowiedniej temperaturze, jest w stanie przetworzyć na śnieg aż 500 litrów wody w ciągu minuty.



Podobnie jest z ratrakiem, który MOSiR musi wynająć. Pojazd udostępnić ma przedsiębiorca z Dzięgielowa, za co MOSiR zapłaci mu do końca marca ponad 55 tys. zł. – Sprzęt jest gotowy do wysyłki do Lublina, dopinamy ostatnie formalności – zapewnia rzecznik MOSiR.



Na Globusie wytyczone są dwie trasy przeznaczone zarówno dla narciarzy jak i snowboardzistów. Zainstalowane są dwa wyciągi. Dłuższy, 300-metrowy może przewieźć w ciągu godziny 800 osób, a 600 osób na godzinę może zabrać mniejszy, 100-metrowy wyciąg dla dzieci. Obok stoków znajduje się tzw. snowpark.