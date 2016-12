Ratusz chce zmian w planie zagospodarowania terenu blisko 30 obszarów. Można składać wnioski

Na nowo określone ma być przeznaczenie blisko trzydziestu obszarów w południowo-zachodniej części miasta. Ratusz bierze się za zmiany w planie zagospodarowania terenu. Do 30 grudnia mieszkańcy mogą składać wnioski co do nowego wykorzystania nieruchomości

Szansę na nową przyszłość dostały m.in. tereny przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Armii Krajowej. Mimo atrakcyjnego położenia działka leży odłogiem, bo jedyne co wolno na niej zbudować, to szkołę. Takie przeznaczenie jest zapisane w planie zagospodarowania terenu, bo przez lata władze miasta uważały, że kiedyś faktycznie tę szkołę zbudują. Teraz już tak nie sądzą, więc miejscy urbaniści inaczej mają określić przeznaczenie tego obszaru.

Nie zanosi się jednak na zmiany w pełni zgodne z tym, czego oczekują właściciele nieruchomości. Wnioskują oni o to, by można tu było stawiać obiekty usługowo-handlowe i bloki mieszkalne. Na bloki nie chce się zgadzać Ratusz tłumacząc, że źle by się mieszkało tuż przy tak ruchliwym rondzie.

Wspomniany teren jest tylko jednym z obszarów, których przyszłość ma być zaplanowana od nowa. W rejonie ul. Folwarcznej pod nowe inwestycje odblokowany może być teren zarezerwowany wciąż pod budowę stacji wodociągowej, której wodociągi nie chcą już budować.

Zmiana może zajść też w pobliżu ul. Nadbystrzyckiej. Teren, na którym stoją stare chałupy między ul. Zakole a Wapienną jest zarezerwowany pod obiekty naukowe, ale Politechnika Lubelska nie jest zainteresowana budową w tym miejscu. Dlatego właściciele działek chcą, by miasto dopuściło tu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W sumie takich miejsc jest blisko 30, wszystkie położone są w południowo-zachodniej części miasta. – Poprzez Rury, Czuby, aż po al. Kraśnicką – mówi Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. – Z tego terenu mieliśmy ponad 120 wniosków o zmianę planu, zarówno od osób fizycznych, jak też od spółdzielni mieszkaniowych.

Jeden ze „spółdzielczych” wniosków, które Ratusz uznaje za zasadny, dotyczy os. Łęgi, gdzie trawnik między kościołem przy Kaczeńcowej a placem zabaw Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” chciałaby zmienić w parking. Podobny wniosek zgłasza Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która na zatłoczonym do granic możliwości osiedlu Mickiewicza chciałaby zamienić w parking utwardzony asfaltowy plac niedaleko bloku przy ul. Wajdeloty 3.

Metamorfozę mogą przejść również osiedlowe wymiennikownie cieplne, m.in. przy Kazimierza Wielkiego, Zana, Perłowej, Topazowej, Husarskiej, Kaczeńcowej, Tatarakowej i Tymiankowej. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej chce w tych budynkach wygospodarować komercyjne lokale na wynajem.

Ratusz właśnie poinformował, że przystępuje do zmian w planie zagospodarowania w tej części miasta. – Do 30 grudnia czekamy na wnioski od mieszkańców – zapowiada Bobowska. Potem wnioski mają być przeanalizowane, a gotowy projekt zmian będzie jeszcze poddany pod konsultacje społeczne. Cała procedura może potrwać co najmniej rok.

Gdzie trzeba pisać?

Wnioski do zmiany planu przyjmowane są przez Urząd Miasta wyłącznie pisemnie pod adresem: Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin, Wieniawska 14, 20-071 Lublin.