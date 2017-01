Ratusz nie chce utwardzić alejek obok Zamku. Musiałby je rozebrać po roku

Na Błoniach obok Zamku nie będzie tymczasowych alejek służących pieszym do czasu urządzenia tu parku. O utwardzenie ścieżek na rok miejskiego jubileuszu prosiła Rada Kultury Przestrzeni. Jednak Ratusz uznał, że nie zapłaci za coś, co po roku miałby rozebrać

Budowa nowego parku na Błoniach może się zacząć dopiero w przyszłym roku i do tego czasu prawie nic się tu nie zmieni. O to, by jednak nie czekać ze wszystkim do rozpoczęcia budowy, apelowała Rada Kultury Przestrzeni. Wskazała prezydentowi kilka problematycznych miejsc i apelowała, by zajął się nimi znacznie wcześniej.

Wśród tych miejsc są wydeptane przez pieszych ścieżki, które przy suchej pogodzie potrafią mocno pylić, a po deszczu zamieniają się w błotne ślizgawki. Właśnie taka ścieżka jest najkrótszą i zarazem popularną drogą od Podwala do przejścia dla pieszych przy Tarasach Zamkowych. Ścieżkami idzie się też do placu zabaw, do targu, czy też parkingu. Rada proponowała, by utwardzić te trasy układając płyty lub wysypując kruszywo.

– Nawet jeśli byłyby to zmiany chwilowe, tysiące osób korzystających z tych miejsc codziennie będą za nie wdzięczni – podkreślał Jan Kamiński, przewodniczący RKP w liście do prezydenta Lublina.

Ale Ratusz z tej propozycji nie skorzysta. Tłumaczy, że teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków i utwardzenie alejek wymagałoby pozwolenia na budowę. – Taki wydatek byłby bezcelowy – mówi nam Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Tłumaczy, że prowizoryczne alejki i tak trzeba by rozbierać w związku z planowanym tu urządzeniem parku.

Miasto nie zleci też proponowanego przez Radę Kultury Przestrzeni remontu schodów prowadzących do Zamku od strony szaletu. Mimo że wygląd tych schodów nie kojarzy się raczej z miastem świętującym jubileusz. Ratusz wyjaśnia, że nie cały teren Błoni jest we władaniu miasta i tak właśnie jest ze schodami.

Mimo to pewne poprawki będą. – Gdy pozwoli na to pogoda, wyremontujemy utwardzone alejki na Błoniach, uzupełniając ubytki nawierzchni – deklaruje Krzyżanowska. Natomiast od zgody konserwatora zabytków uzależnia montaż dodatkowych siedzisk na murkach u podnóża Zamku.

Koncepcja nowego parku na Błoniach ma być zaprezentowana przez miasto w przyszłym tygodniu . Wtedy też mają się zacząć konsultacje z mieszkańcami. Gotowy projekt, uwzględniający część uwag z konsultacji, powstać ma jesienią.