Reforma edukacji niemal przyklepana. Jeszcze tylko jedna gmina nie przysłała uchwały

Już we wtorek do lubelskiego Kuratorium Oświaty ma dotrzeć do zaopiniowania ostatnia uchwała jednostki samorządu terytorialnego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju oświatowego. Jako ostatnie na Lubelszczyźnie decyzję w tej sprawie mają podjąć Trzeszczany (pow. hrubieszowski).