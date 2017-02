Reforma edukacji w Lublinie. Rodzice tych dzieci odetchnęli z ulgą

To dla nich bardzo dobra wiadomość, bo obawiali się, że po ukończeniu szóstej klasy ich dzieci będą musiały przechodzić do innych placówek.

– Do niedawna władze Lublina przewidywały utworzenie w naszej placówce szkoły z oddziałami od I do VI. Potem nasze dzieci miałyby się uczyć w szkole powstałej z przekształcenia gimnazjum nr 7. Na dwa lata przed egzaminem do szkoły średniej dzieci miały trafiać do obcego miejsca i nieznanych nauczycieli, przez co zamiast skupiać się na nauce musiałyby się na nowo aklimatyzować – alarmowali nas jeszcze w lutym rodzice. – Chce się stworzyć system, gdzie wszystkie dzieci kończące szóstą klasę narażone będą na zupełnie niepotrzebne niedogodności, które mogą się odbić na ich wynikach w nauce i przyszłym życiu.

Rodzice nie słuchali tłumaczeń, że dwa dodatkowe roczniki w ich niewielkiej szkole spowodują nadmierne zatłoczenie i konieczność nauki do późnego popołudnia. – Nasza szkoła rzeczywiście nie jest duża, ale dzięki temu jest kameralna, przytulna i sprzyjająca integracji uczniów, nauczycieli i rodziców – argumentowali. – Wszyscy się w niej znają, dzieci nie są anonimowe dla pracowników szkoły i czują się w niej bezpiecznie. Jest to jeden z powodów wielkiej popularności SP42 wśród rodziców. SP 42 to jedna z najstarszych szkół w tym rejonie miasta.

W poniedziałek rodzice zaprosili do szkoły przedstawicieli urzędu miasta, związkowców i radnych żeby powiedzieć im o swoich potrzebach.

– Zostaliśmy wysłuchani i mamy zapewnienie, że w naszej szkole dzieci będą mogły uczyć się od klasy I do VIII – mówi Paweł Rowiński, zastępca przewodniczącego rady rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie. – To dla nas bardzo dobra informacja, która uspokoiła nastroje. Na mocy ustaleń w naszej szkole zachowany zostanie zachowany oddział zerowy, a do pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną przyjęci nauczyciele fizyki, czy chemii z gimnazjum nr 7. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy.