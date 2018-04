Rekonstrukcja zdarzeń z 10 lutego 1991 r. Nowy film lubelskiego reżysera w TVP

2 kwietnia, w drugi dzień świąt, TVP 1 pokaże o 12.15 premierowy dokument Grzegorza Linkowskiego „Świętokradztwo”. To sensacyjna historia kradzieży relikwii Drzewa Krzyża Świętego, która miała miejsce ćwierć wieku temu w Klasztorze Dominikanów w Lublinie.

Relikwia przez blisko 600 lat była przechowywana w klasztorze. Jej kradzież odbiła się głośnym echem na całym świecie. Pisały o tym najbardziej znane gazety, m.in. „Washington Post”. Sprawcy do dziś pozostają na wolności.

– Staraliśmy się jak najbardziej dokładnie odtworzyć – w oparciu o materiały policyjne i prokuratorskie – przebieg zdarzenia – mówi Grzegorz Linkowski. – To także film, który pokazuje, czym kradzież relikwii była dla ludzi wierzących, duchownych. Ojcowie klasztoru dominikanów nie kryją się z tym, że część winy ponoszą sami, bo relikwia nie była odpowiednio zabezpieczona. Ale też wciąż modlą się o jej odzyskanie, w tym celu odprawiane są msze w tej intencji. Co ciekawe, w tej sprawie – mimo przesłuchania kilkuset osób – nie natrafiono na żaden ślad. Śledczy przez cały czas nie mieli ani jednego punktu zaczepienia. Jak przyznaje Andrzej Lepieszko, prokurator prowadzący wówczas to śledztwo, sprawdzono każdy sygnał – nawet anonimowy. Relikwia przepadła jak kamień w wodę – dodaje Linkowski.

Producentem filmu jest TVP, współscenarzystą Krzysztof Załuski, a realizatorem i operatorem – Jacek Tarasiuk.