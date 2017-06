Ponad setka gitarzystów, muzyków z orkiestr i fanów The Beatles wyruszyła sprzed „pedetu” w muzycznym korowodzie. Grali fragment tytułowej piosenki płyty „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, która w czwartek obchodziła 50. urodziny.

Uczestnicy akcji przeszli na schody przez zamkiem gdzie ustanowili Rekord Guinnessa w liczbie osób wykonujących utwór na instrumentach muzycznych.

– Nie mogło nas tu zabraknąć. Chcemy uczcić w ten sposób tę ważną rocznicę i pokazać przy okazji stylizacje nawiązujące do psychodelii lat 60. – mówi Krzysztof Stanisław Werner, prezes lubelskiego Fan Clubu The Beatles (w zielonym mundurze). Razem z nim w niebieskim jego ojciec Krzysztof Jan Werner.

– Dla każdego, kto interesuje się muzyką to wyjątkowa płyta. Nie mogłem nie wziąć udziału w takim wydarzeniu. To także świetna okazja do integracji z innymi gitarzystami – dodaje Emil Robak, jeden z gitarzystów, którzy wzięli udział w biciu rekordu.

– „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” to bardzo ważna płyta w historii muzyki. To ona dała początek latu miłości, potem były festiwale w Monterey i Woodstock – mówi Witek Jachacz z Radia Lublin. – Przyszło bardzo dużo ludzi. Były z nami m.in. orkiestry z Bogdanki, Milejowa i Zespołu Szkół Komunikacyjnych w Lublinie, zespół Żuki i gitarzyści z lubelskich zespołów oraz nasi słuchacze.