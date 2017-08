Rekordowy lipiec w Porcie Lotniczym Lublin

Ponad 45,5 tys. pasażerów skorzystało w lipcu z Portu Lotniczego Lublin. Był to pod tym względem rekordowy miesiąc w blisko pięcioletniej historii lotniska.

- To efekt uruchomionych połączeń sezonu letniego oraz sporego nimi zainteresowania – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy PLL. Lipiec był pierwszym pełnym miesiącem, w którym wykonywane były loty do Tel Awiwu, obsługiwane przez dwóch przewoźników: LOT i Wizz Air oraz wakacyjne rejsy do Burgas i Heraklionu, oferowane przez czarterowe linie Small Planet.

W sumie przez cały miesiąc w porcie obsłużono 45 559 podróżnych, co jest wynikiem o 16,16 proc. lepszym niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Natomiast dotychczasowy rekord obsłużonych pasażerów padł w sierpniu 2016 r. i wynosił 40 372 osoby.



Zwiastunem dobrych statystyk był już pierwszy tydzień lipca, kiedy po raz pierwszy w historii portu udało się przekroczyć granicę 10 tys. obsłużonych podróżnych w ciągu siedmiu dni (dokładnie 10 479 osób od 3 do 9 lipca).



W ubiegłym miesiącu na lotnisku wykonano 501 operacji lotniczych (wzrost o 35,41 proc.). Jedną z nich było lądowanie przekierowanego samolotu linii Wizz Air z Bukaresztu. Maszyna lecąca do Warszawy została skierowana do lubelskiego portu z powodu silnej burzy przechodzącej nad Okęciem. – Ta operacja i pasażerowie również powiększyli nasze statystyki – podsumowuje Jankowski.

Z Portu Lotniczego Lublin obecnie można odlecieć do 13 miast. W sprzedaży są kolejne trzy kierunki: Kijów (Wizz Air, inauguracja lotów zaplanowana na 25 sierpnia), Mediolan (easyJet, 29 października) oraz Werona (Small Planet, 23 grudnia).