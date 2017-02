Rekrutacja do szkół podstawowych w Lublinie. Będzie punktacja dla dzieci spoza rejonu

Wiemy już, na jakich zasadach mogą być przyjmowani do pierwszych klas lubelskich podstawówek uczniowie mieszkający poza rejonami tych szkół. Zasady opracował Urząd Miasta, a w czwartek ostatecznie mają je zatwierdzić miejscy radni. Jeśli to zrobią, to o przyjęciu dziecka spoza rejonu decydować będzie liczba punktów.