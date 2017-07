Rekrutacja na studia w Lublinie. Najbardziej oblegane kierunki

Rekrutacja na studia. Psychologia i prawo – to najbardziej oblegane kierunki na UMCS i KUL. Na Politechnice Lubelskiej największym zainteresowaniem cieszy się informatyka

W ubiegłym tygodniu internetową rejestrację kandydatów zakończyły trzy lubelskie uczelnie. Wczoraj pierwsze listy osób przyjętych na studia opublikowała Politechnika Lubelska. O 1910 indeksów ubiega się tu 3,7 tys. osób, a do przyjęcia na I rok zakwalifikowano ok. 2,5 tys. Najbardziej oblegane kierunki to: informatyka (4 kandydatów na miejsce), finanse i rachunkowość (3,5), mechatronika (3) i architektura (2,5). Uczelnia nie informuje, na jakie kierunki było najmniej chętnych.

– Planujemy otworzyć wszystkie 19 kierunków studiów stacjonarnych – zapewnia dr Paweł Komada, sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PL. – Do 13 lipca komisje wydziałowe przyjmują dokumenty i weryfikują dane osób przyjętych na studia. Informacja na temat kolejnych tur rekrutacji pojawi się na stronach poszczególnych wydziałów w czwartek wieczorem – dodaje.

Dzisiaj wyniki naboru poznają kandydaci walczący o indeks UMCS. Internetowej rejestracji na największej lubelskiej uczelni dokonało prawie 14,9 tys. osób. – To podobna liczba jak w roku ubiegłym – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy uniwersytetu.

Najbardziej obleganym kierunkiem wciąż jest psychologia. Tu na jeden indeks walczy ponad osiem osób.

Większe niż przed rokiem było zainteresowanie anglistyką, gdzie o jedno miejsce stara się prawie siedem osób. Ponad pięciu chętnych rywalizuje natomiast o miejsce na kierunkach: jazz i muzyka estradowa, finanse i rachunkowość oraz lingwistyka stosowano. Ponad 1,1 tys. osób stara się o przyjęcie na prawo (4,2 osoby na jedno miejsce).

Najmniejszym zainteresowaniem na największej lubelskiej uczelni cieszyły się natomiast: administracja publiczna (na Wydziale Zamiejscowym w Puławach), europeistyka, bałkanistyka, filozofia, fizyka i socjologia.

Do czwartku na opublikowanie list przyjętych na studia muszą poczekać kandydaci na KUL.

– Odnotowujemy wyraźnie wyższą liczbę kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie niż w ubiegłym roku i w latach poprzednich. To nas bardzo cieszy – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy uniwersytetu.

Na KUL po czterech kandydatów ubiega się o miejsce na psychologii (specjalność wspierania jakości życia) i sinologii. Po dwie osoby walczą o jeden indeks na prawie, filologii angielskiej i bezpieczeństwie narodowym.

Uniwersytet Przyrodniczy rejestrację kandydatów zakończył dopiero wczoraj o północy.