Rekrutacja na studia w Lublinie: Są wyniki matur, teraz walka o indeks [terminy rejestracji]

UMCS i KUL swoje procesy rekrutacyjne rozpoczęły już w kwietniu. Pozostałe trzy uczelnie publiczne z Lublina z naborami wystartowały w maju. Jednak dopiero teraz większość maturzystów, znając wyniki egzaminów podejmie ostateczne decyzje dotyczące wyboru kierunku studiów.

Rejestrację kandydatów na razie zakończył jedynie Uniwersytet Medyczny.

– Do ubiegłego poniedziałku zarejestrowało się 9251 osób, choć ta liczba ostatecznie może być mniejsza, bo zapewne nie wszyscy dokonają opłat rekrutacyjnych. Otworzyliśmy systemy, żeby wszyscy chętni mogli wpisać wyniki matur. Mają na to czas do 10 lipca – mówi Krystyna Walkowska, kierownik Działu Jakości Kształcenia UM. Jak dodaje, kandydatów jest o ok. tysiąc mniej niż przed rokiem.

– Braliśmy to pod uwagę w związku z niżem demograficznym – przyznaje Walkowska. Najpopularniejsze kierunki to podobnie jak w latach ubiegłych medycyna, stomatologia, fizjoterapia i dietetyka.

– Wielu maturzystów zapewne czeka z podjęciem decyzji do otrzymania wyników egzaminów. My mamy już sporo kandydatów. Najbardziej oblegane są: weterynaria, dietetyka oraz geodezja i kartografia. Mamy też dużo chętnych na nowe kierunki: wychowanie fizyczne oraz ekoenergetykę. Już teraz możemy powiedzieć, ze to mogą być rekrutacyjne hity – mówi Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego.

Na Politechnice Lubelskiej usłyszeliśmy, że zainteresowanie ze strony kandydatów jest w tej chwili podobne do ubiegłorocznego.

Podobnie jest na UMCS. - Widzimy również zwiększony wzrost zainteresowania podjęciem studiów na takich kierunkach jak logistyka czy produkcja medialna – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy największej lubelskiej uczelni.

Jakie kierunki najczęściej wybierają kandydaci na KUL? - W tej chwili największą popularnością cieszy się: prawo, psychologia, filologia angielska, sinologia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, pedagogika i informatyka – wylicza Lidia Jaskuła, rzeczniczka uniwersytetu.

Terminy rejestracji kandydatów:

• Politechnika Lubelska – do 5 lipca

• Katolicki Uniwersytet Lubelski – do 6 lipca

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – do 7 lipca

• Uniwersytet Przyrodniczy – do 10 lipca