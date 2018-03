Remont w archikatedrze w Lublinie. Piszczałki jadą do mycia i prostowania [zdjęcia]

Korzystamy z wyciągarki przemysłowej, która ułatwia nam manewrowanie – opisuje Krzysztof Deszczak, główny wykonawca remontu organów w archikatedrze lubelskiej. – Wszystkich piszczałek jest około 80. Przed demontażem zostały ponumerowane. Same organy składają się z dziesiątek tysięcy różnego rodzaju elementów. Najmniejsza część grająca ma ok. 2 cm, zaś najdłuższe piszczałki sięgają ok. 8,5 m.

Organy z archikatedry lubelskiej trafią do konserwacji. Prace konserwatorskie w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty są realizowane w ramach dużego projektu. – Demontaż organów trwa już trzeci tydzień – mówi organomistrz Krzysztof Deszczak.

Remontowany instrument zostały zbudowany w latach 1918-1935 przez firmę Adolfa Homana i Stanisława Jezierskiego z Warszawy. Podobnie jak inne tego typu instrumenty składają się z pięciu zasadniczych części – szafy organowej i umieszczonych w niej elementów grających – piszczałek, traktury czyli systemu przenoszenia ruchu pomiędzy klawiszem a zaworami sterującymi poszczególnymi piszczałkami, stołu gry i systemu doprowadzającego powietrze.

Po demontażu części trafią do pracowni konserwatorskiej w Lublinie. – Piszczałki będą m.in. myte i prostowane – dodaje Deszczak. – Podobno te organy przechodziły jakiś remont w latach 50. ubiegłego wieku, ale nie ma na to żadnych dokumentów. Po poszczególnych elementach widać jednak, że jakieś prace były wykonywane.

Remont organów to jeden z elementów realizowanego projektu. Już w ubiegłym roku został poddany konserwacji ołtarz główny z obrazami i płaskorzeźbą Boże Narodzenie. Obecnie prace dotycząc właśnie organów, ale też i polichromii na chórze.

– Cały czas są odkrywane polichromie JózefaMeyera (nadwornego malarza króla Augusta III Sasa-red.) – mówi ks. Adam Lewandowski, proboszcz parafii archikatedralnej. – Zostanie przygotowane również miejsce na ekspozycję elementów zabytkowych z fary i z katedry.

Prace w archikatedrze zakończą się w przyszłym roku.