Restauratorzy z Lublina pomagają bezdomnym

Codziennie w okresie zimowym wolontariusze Gorącego Patrolu rozdają osobom potrzebującym ciepły posiłek, zwykle to zupa. Posiłki pomagają przygotowywać lubelscy restauratorzy.

• Kiedy rozpoczęliście współpracę z restauracjami?

– Kilka lat temu. Restauratorów prosimy o pomoc przede wszystkim w weekendy, kiedy nie mamy skąd brać gorących posiłków dla bezdomnych. Od poniedziałku do piątku otrzymujemy dania od jednej ze szkół. W soboty i niedziele szkoły nie pracują, podobnie jak teraz w ferie, więc w te dni korzystamy z pomocy i ofiarności lubelskich restauracji.

• Czy restauracje chętnie pomagają?

– Różnie z tym bywa. Z reguły to my zwracamy się do nich z prośbą o wsparcie. Nasz wolontariusz dzwoni do restauracji i pyta czy mogliby nam pomóc. Jedni się zgadzają, inni odmawiają. Ale są też takie przypadki, że jak restaurator widzi, że jakaś inna restauracja pomaga, to później sam się do nas zgłasza. W sumie obecnie współpracujemy z piętnastoma.

• Które włączyły się do akcji w tym roku?

– Klubokawiarnia Komitet i Bistro Ćma, Cafe Trybunalska a także Jazzve i Armenia. Te ostatnie prowadzą obcokrajowcy. W przygotowaniu posiłków dla osób bezdomnych pomagają też różne firmy. Dostarczają restauracjom produkty, z których są gotowane zupy. Przez cały rok pieczywo dostarcza nam Piekarnia Pęzioł.

• Ilu litrów zupy rozdajecie?

– Codziennie do naszego punktu przy ul. 1 Maja 20 przychodzi około 80 osób, dla których przygotowujemy 40 litrów zupy.

• Jeśli ktoś chciałby pomóc to gdzie ma się zgłosić?

– Osoby czy firmy, które chciałby pomoc, powinny skontaktować się z lubelskim Centrum Wolontariatu (ul. Jezuicka 4, nr tel. 81 534 26 52). Wolontariusze przywożą termosy i sami odbierają z restauracji zupę. Nie trzeba jej nigdzie dowozić. Poza zupą można przygotować też inne ciepłe dania, np. bigos.