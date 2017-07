Święto Najświętszej Maryi Panny Płaczącej upamiętnia wydarzenia z 3 lipca 1949 r. Tego dnia na obrazie Matki Bożej modlący się w lubelskiej katedrze wierni zauważyli łzy. Wieść o „Cudzie lubelskim” szybko się rozeszła. Do Lublina zaczęli przybywać pielgrzymi. Równie szybko informacja dotarła do komunistycznych władz.

„W poniedziałek 3 lipca zgromadzimy się na placu przed Archikatedrą w Święto Matki Bożej Płaczącej” – pisze w komunikacie do wiernych abp Budzik.

„O godz. 19 będziemy sprawować Eucharystię pod przewodnictwem pasterza kieleckiego, bpa Jana Piotrowskiego. Po mszy świętej wyruszymy z procesją różańcową ulicami Lublina, za Obrazem Matki Bożej Katedralnej. Uroczystości zakończy Apel Jasnogórski na Placu Katedralnym. Serdecznie zapraszam do udziału w tych uroczystościach, podczas których będziemy dziękować Bogu za 25 lat istnienia metropolii lubelskiej. Powołał ją do istnienia św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus w dniu 25 marca 1992 roku. Do metropolii należą, obok archidiecezji lubelskiej, także diecezje sandomierska i siedlecka”.

Metropolita lubelski w dalszej części listu zaprasza również wiernych do udziału w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszy z Lublina 3 sierpnia pod hasłem „W szkole Matki Bożej Fatimskiej”.

„W tym roku będziemy z wdzięcznością wspominać pielgrzymkę św. Jana Pawła II w Lublinie sprzed 30 lat oraz dziękować za 25-lecie powołania metropolii lubelskiej” – pisze metropolita lubelski.

Arcybiskup Stanisław Budzik zwraca się również z prośbą do wiernych o intensywną modlitwę za nowe powołania. W tym roku egzaminy wstępne do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie rozpoczną się 9 lipca. Potrwają do 11 lipca.