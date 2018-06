Rodzice na Madagaskar, dzieci na widownię

- Wszystko za sprawą zmiany repertuaru – przyznają reżyserki przedstawienie Iwona Garbacz i Elżbieta Zielińska. – Dotychczas rodzice wystawiali bajki klasyczne. W ubiegłym roku był to „Jaś i Małgosia”. Teraz postawiliśmy na współczesną bajkę „Pingwiny z Madagaskaru”, czyli znaną kreskówkę i reakcja młodej publiczności była znacznie bardziej żywiołowa niż zwykle.

Dzieci bawiły się doskonale zupełnie nie zwracając uwagi na to, że wydra Marlenka bardziej przypomina borsuka i biorąc szczurki - Antonia, Babushkę i Hansa - za kotki. Kostiumy i charakteryzacja były tak doskonałe, że niektóre dzieci nie poznały rodziców.

- W ubiegłym roku grałem mieszczanina, a teraz byłem Mortem – śmieje się Daniel Kulikowski. – To była fajna zabawa dla nas i wielka frajda dla dzieci.

- To mój pierwszy raz i kiedy zobaczyłam tak licznie zgromadzoną publiczność pojawił się stres – przyznaje Zebra Marta, a prywatnie Anna Kieca. – Moje dzieci do końca nie wiedziały, że zagram. Kiedy mnie poznały zobaczyłam w ich oczach dumę. Rozglądały się i chwaliły się wszystkim kolegom, że gra ich mama. To było wzruszające.

- To mój drugi występ w przedszkolu – mówi Monika Litwin-Pielecha, występująca jako Szeregowy. – „Pingwiny” przyniosły dzieciom znacznie więcej radości niż klasyczny repertuar. Warto było więc ćwiczyć dwa razy w tygodniu żeby zobaczyć uśmiech na twarzach dzieci, ale i mieć odskocznie od pracy. Wszystkich do tego zachęcam.

W przedstawieniu udział wzięli też: Mariola Piskora (Lew Alex), Magdalena Wójcik (Żyrafa Melman), Joanna Czechowska (Hipopotamica Gloria), Ewa Bartoszcze (Wydra Marlenka), Mariusz Lipiec (Król Julian), Ilona Stańczak (Maurice), Monika Tyziniec (Skipper), Dorota Skałecka (Kowalski), Dorota Pankowska-Lipiec (Rico), Iwona Stefaniak (Antonio), Maria Majgier (Babushka) i Agata Woźniak (Hans).