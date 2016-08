Rolnik Roku: Czekamy na zgłoszenia. Wygraj 10 tys. zł

10 tysięcy złotych. Tyle można wygrać w naszym konkursie Rolnik Roku. Na zgłoszenia czekamy do 12 września. Nagroda pieniężna jest nie tylko dla zwycięzcy, ale też osoby, która zajmie drugie miejsce. Na nią czekają 3 tysiące złotych

– Już po raz czwarty organizujemy plebiscyt Rolnik Roku, bo jako jedyna gazeta codzienna w regionie poruszamy tematy związane z rolnictwem, dla rolników przygotowujemy specjalistyczne dodatki i magazyny. Do udziału w konkursie zachęcamy m.in. właścicieli nowoczesnych gospodarstw, jak też tych, którzy świetnie wykorzystują unijne dotacje – mówi Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny Dziennika Wschodniego. – Liczę, że i w tym roku zgłoszą się ciekawi, prężnie działający rolnicy, którzy przekształcają swoje gospodarstwa w nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne – dodaje.

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie w 2015 r. w województwie lubelskim było 180,5 tys. gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne. Większość z nich stanowią gospodarstwa indywidualne.

Gospodarstwa rolne w Lubelskiem nie są duże, bo blisko 80 procent stanowią wciąż takie od 1 do 10 ha., z czego najwięcej gospodarstw ma od 5 do 10 ha. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolne w ub. roku w naszym regionie wynosiła 7,9 ha.

– W naszej gminie przeciętny rolnik to producent zbóż i rzepaku – przyznaje Janusz Urban, burmistrz Bychawy. Z tej gminy w powiecie lubelskim pochodzi Adrian Kałkus, młody rolnik, który zwyciężył w pierwszej edycji naszego plebiscytu Rolnik Roku 2013 (na zdjęciu). – Na przestrzeni lat to się zmieniło, wcześniej były to rośliny okopowe. Są też rolnicy, którzy hodują również trzodę chlewna w ilości 80 – 100 sztuk, ale są też tacy, których stada liczą kilkadziesiąt świń.

Burmistrz Bychawy przyznaje, że młodzi rolnicy – 20–30-letni oczywiście są, ale większość stanowią starsi gospodarze. – Nie są to już ci rolnicy najstarsi, tylko ci w przedziale wiekowym 40–60 lat – dodaje Urban. – Oni stanowią dzisiaj elitę. Są to gospodarze, którzy coś robią – inwestują, powiększają swoje gospodarstwa.

Takich właśnie poszukujemy do naszego konkursu. Chcemy docenić i nagrodzić tych najlepszych – rolników przedsiębiorczych, dbających o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, tych którzy osiągają sukcesy na rynku. Ale też tych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Kandydatów lub kandydatki, bo w poprzednich edycjach naszego plebiscytu brały też udział panie, mogą zgłaszać zarówno nasi czytelnicy i internauci, jak też samorządy, organizacje i stowarzyszenia rolnicze. Swój udział mogą zgłaszać też sami zainteresowani.

A jest o co walczyć. Nagrodą główną w konkursie jest 10 tysięcy złotych. Przewidziana jest też nagroda pieniężna za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 3 tysięcy złotych.