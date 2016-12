Rozbudowa Portu Lotniczego Lublin. Cel: milion pasażerów rocznie

O planach rozbudowy terminala zaczęto mówić pod koniec ubiegłego roku. Kilka miesięcy temu rozpoczęto związane z tym formalności. W listopadzie wojewoda lubelski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Lotnisko szykuje się do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę inwestycji, a realnie prace rozpoczną się w przyszłym roku i powinny zakończyć się pod koniec 2017 r. Jeśli ten termin zostanie dotrzymany, pozostanie kilka miesięcy na odbiory techniczne i certyfikację odpowiednich służb.

– Dodatkowa powierzchnia jest nam potrzebna przed sezonem letnim 2018 roku. Wtedy planujemy też przecięcie wstęgi. Wcześniej nie będzie to konieczne – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Władze lotniska zapowiadały, że w tym roku skorzysta z niego ponad 400 tys. pasażerów. Dziś wiadomo, że tych założeń nie uda się osiągnąć. Do końca listopada było ponad 360 tys. obsłużonych podróżnych, a według aktualnych założeń tegoroczny wynik wyniesie ok. 380 tys. Jednak te statystyki nie mają wpływu na decyzję o rozbudowie.

– To konieczność. Musimy to zrobić, bo spodziewamy się większego ruchu w najbliższych sezonach. Po przebudowie powierzchnia hali odlotów zwiększy się prawie trzykrotnie i to powinno nam wystarczyć na kilka najbliższych lat. Pozwoli nam to obsłużyć nawet do miliona pasażerów rocznie – dodaje prezes Wójtowicz.

Autorem projektu rozbudowy jest studio architektoniczne Are Stiasny & Wacławek, które zaprojektowało istniejący już obiekt. Dlatego nowa część terminala wyglądem będzie nawiązywać do starej.

Znajdzie się ona przy wschodnim skrzydle budynku lotniska, w kierunku bazy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W przebudowanej hali odlotów znajdzie się m.in. poczekalnia odlotowa dla pasażerów strefy Schengen z wyjściami dla podróżnych, nowy punkt kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia Służby Ochrony Lotniska, Służby Celnej, Służby Granicznej, poczekalnie komercyjne, salonik dla pasażerów klasy biznes, toalety i pomieszczenia techniczne.

Rozbudowana część terminala będzie miała 35 m długości, 62 m szerokości i 8 m wysokości. Istniejąca hala odlotów zostanie dostosowana w całości do obsługi ruchu spoza strefy Schengen wraz z nowymi stanowiskami kontrolerskimi Straży Granicznej.

Inwestycja pochłonie ok. 5,5 mln zł.