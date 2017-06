Rozpoczął się sezon na truskawki. Ceny na targowiskach (zdjęcia)

To dopiero początek sezonu na te owoce, ale ceny i tak są wyższe niż w poprzednich latach o tej samej porze. Główną przyczyną jest to, że dużo krzaków przemarzło. Owoców będzie więc w tym roku zdecydowanie mniej niż zwykle. A tym samym ich cena będzie znacznie wyższa. Jakie są w tej chwili ceny? Odwiedziliśmy kilka targowisk. SPRAWDŹ CENY W GALERII.

Dlaczego warto jeść truskawki?

100 gramów truskawek (bez cukru i innych dodatków) ma jedynie 27 kalorii. Truskawki to źródło: błonnika, potasu, fosforu, żelaza, magnezu, witamin z grupy B, czyli truskawki to odporność. Owoce to naturalny eliksir młodości. Wyciąg z nich odżywia skórę, odświeża, działa bakteriobójczo i ściągająco. Truskawki uczulają, a najczęstsze objawy to zmiany skórne (pokrzywka), czasem biegunka. Zdrowemu dziecku można wprowadzić je do diety po 10. miesiącu życia. Owoce to także afrodyzjak, a na pokuszenie wodzą nas smakiem i wyglądem.