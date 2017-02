Rozrusznik serca wielkości kapsułki. Trzy pierwsze operacje w Lublinie

Bezpieczniejszy dla pacjenta i bardziej efektywny niż tradycyjne rozruszniki. Do tego jest wielkości kapsułki. Tak działa najmniejszy na świecie stymulator serca



W Polsce nowoczesne miniaturowe stymulatory wszczepia się od ubiegłego roku (na świecie od 2013 roku). Korzysta z nich ponad 60 pacjentów. W poniedziałek trzy pierwsze takie operacje w województwie lubelskim wykonali specjaliści z Kliniki Kardiologii SPSK4 w Lublinie.

Jak kapsułka

Stymulatory Micra TPS są wielkości kapsułki witaminowej (tradycyjny rozrusznik ma ok. 5 cm). Ich wszczepienie nie wymaga nacięcia chirurgicznego w klatce piersiowej, co eliminuje potencjalne źródło powikłań.

Rozrusznik jest wszczepiany przez niewielkie nacięcie żyły udowej. - Mikrorozrusznik zajmie miejsce układy stymulującego, który składa się z całego systemu elektrod czyli ok. 20-30 cm kabli. Są one połączone z baterią stymulatora i miejscem, które chcemy stymulować, przeważnie prawą komorą serca - tłumaczy prof. Andrzej Wysokiński, szef Kliniki Kardiologii SPSK4 w Lublinie i wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii. - Teraz to omijamy, bo mikrostymulator jest umieszczony bezpośrednio w sercu, przez co działa szybciej - impuls jest krótszy i trafia bezpośrednio do serca.