Rusza przebudowa drugiej części al. Tysiąclecia. Powstanie buspas i ścieżka rowerowa

Robotników można się od poniedziałku spodziewać na jezdni prowadzącej od ronda przy Zamku w kierunku ul. Lubartowskiej i Wodopojnej. Prace mają się zacząć od rozbiórki starych krawężników, a to już będzie się wiązało z zawężaniem jezdni. Najpierw usuwane będą krawężniki wzdłuż trawnika rozdzielającego obie jezdnie. Dlatego już za rondem lepiej będzie zająć pas środkowy lub prawy.

Utrudnień większych niż wspomniane należy się spodziewać już w listopadzie. Wtedy ma się powtórzyć to, co w wakacje działo się na drugiej jezdni, tej po stronie Zamku, gdzie konieczne było zamykanie poszczególnych pasów ruchu, a nawet całkowite zamknięcie jezdni na czas układania wierzchniej warstwy asfaltu.

Wymiana nawierzchni jezdni to tylko część z zaplanowanych prac. Od nowa ułożony ma być chodnik, przy którym pobiegnie asfaltowa ścieżka rowerowa poprowadzona w miejscu rozebranych już blaszanych straganów. Zlikwidowany będzie przystanek znajdujący się bliżej ronda, a wszystkie autobusy przejmie ten położony bliżej dworca. W tym celu wydłużona zostanie zatoka przystankowa, która zacznie się zaraz za skrętem w ul. Cerkiewną, czyli wjazdem na dworcowy plac manewrowy.

Kierowcy stracą jeden pas ruchu, chociaż jezdnia nie będzie zwężana. Jeden z trzech pasów ma być zarezerwowany dla pojazdów komunikacji miejskiej. To z kolei wymusi przebudowę sygnalizacji na przejściu między halą Nova a pl. Zamkowym. Światła mają tu działać tak, by autobusy mogły ruszyć wcześniej niż inne pojazdy, co ułatwi zajęcie odpowiedniego pasa ruchu kierowcom autobusów skręcających w lewo w Wodopojną.

Nowa sygnalizacja ma też uwzględniać przejazd rowerowy między ścieżkami biegnącymi po obu stronach al. Tysiąclecia. Ścieżka po stronie Zamku, między wjazdem na pl. Zamkowy i al. Unii Lubelskiej, ma być wykonana równocześnie z tą przy dworcu, która pobiegnie od ronda aż do nowej drogi zaczynającej się za skrzyżowaniem z ul. Lubartowską.

Ile potrwa ta przebudowa? Ratusz zakłada, że prace zakończą się zgodnie z planem, czyli w listopadzie, choć zaczynają się później niż planowano, bo przedłużyły się uzgodnienia dokumentacji. Inwestycja będzie kosztować 2,5 miliona złotych, jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów.

Ile będzie miejsca?

Między rondem a wjazdem w ul. Cerkiewną ścieżka rowerowa o szerokości 2 m ma być prowadzona obok trawnika dzielącego ją od jezdni. Do ścieżki przylegać będzie szeroki na 2,5 m chodnik. Za ul. Cerkiewną chodnik będzie prowadzony między zatoką przystankową a trzymetrowej szerokości ścieżką rowerową. Trakt dla pieszych będzie tu mieć 5 m szerokości, ale trzeba pamiętać, że jest to zarazem przystanek i część miejsca zajmą też wiaty. Za przejściem dla pieszych trasa rowerowa schudnie o metr i będzie biegła przy jezdni.