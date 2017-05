Rusza remont ul. Krężnickiej w Lublinie. Utrudnienia będą duże

To nie będzie gruntowna przebudowa, a jedynie szybka wymiana nawierzchni. Drogowcy zerwą z Krężnickiej stary asfalt i położą nowy, a pobocze zostanie „ulepszone” kruszywem. Taki remont przeprowadzony ma być na 1900-metrowym odcinku od skrzyżowania z al. Bryńskiego (to droga prowadząca na zaporę) w kierunku Zemborzyc, czyli mniej więcej do hotelu Pod Kasztanami.

Utrudnienia będą duże, bo ulica jest na tyle wąska, że trudno tu zapewnić ruch wahadłowy. To dlatego 6 i 7 oraz 13 i 14 maja jezdnia będzie zamknięta dla ruchu, najpierw na czas zrywania starej nawierzchni, później na czas układania nowej. – W te cztery dni wyznaczony będzie objazd przez Żeglarską, Osmolicką i Cienistą – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Okrężnymi trasami pojadą również autobusy dwóch linii komunikacji miejskiej, które będą pomijać następujące przystanki Krężnicka-kemping, Marina, Letniskowa, Hotel Pod Kasztanami, Krężnicka.

Pojazdy obsługujące linię 8 jadąc ze śródmieścia skręcą z Janowskiej w Żeglarską i objadą Zalew Zemborzycki z drugiej strony, czyli ul. Osmolicką. Następnie skręcą w Cienistą, a potem pojadą w prawo w Krężnicką do tymczasowego przystanku „Krężnicka - stacja PKP”. Tam zawrócą, by dojechać do pętli Zemborzyce Górne. Ta sama trasa obowiązywać będzie na kursach powrotnych z Zemborzyc do centrum.

Objazd dla linii 25 jest dość podobny: z ul. Nałkowskich skręci w Żeglarską, ale w stronę Dąbrowy. Potem ul. Osmolicką dotrze do Prawiednik, tam zawróci na pętli i dojedzie Osmolicką do Cienistej, a przez nią do Krężnickiej, gdzie skończy kurs na tymczasowym przystanku „Krężnicka - stacja PKP”. Tą samą trasą pojedzie w powrotną drogę do ul. Fabrycznej.

Prace będą kosztować niecałe 1,2 mln zł, ich wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. Remont musi się zakończyć przed 21 maja. – Na ten dzień zaplanowane są wyścigi kolarskie – wyjaśnia Kieliszek.

Odcinek od hotelu Pod Kasztanami do granicy miasta, równie sfatygowany, najprawdopodobniej doczeka się remontu nie wcześniej, niż w przyszłym roku.

Osobno – i to już niedługo – odnowiony będzie krótki fragment Krężnickiej między al. Bryńskiego a ul. Żeglarską. Roboty na tym odcinku ma zlecić i sfinansować inwestor budujący obok centrum handlowe ze sklepem Stokrotka.