Rzut beretem do rzutu młotem. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie

Wszystkie prace na stadionie mają się zakończyć najpóźniej w wakacje. To konieczne, by miastu nie przepadła dotacja z ministerstwa sportu: do wartej 37 mln zł inwestycji ministerstwo dokłada Lublinowi 10 mln zł, ale jednocześnie wymaga, aby budowa zakończyła się w określonym terminie. Między innymi dlatego prace były prowadzone także zimą, gdy tylko pozwalała na to pogoda.

– Teraz budowa może przyspieszyć – podkreśla Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. – Wykonane są już wszystkie konstrukcje żelbetowe i stalowe. Gotowa jest konstrukcja trybun, a w znajdującym się pod nimi budynku wylewane są posadzki oraz układane tynki.

Na stadionie trwa już montaż szklanego pokrycia na stalowych elementach zadaszenia trybun. Do zrobienia wciąż jest jeszcze sporo, bo na trybunach trzeba zamontować krzesełka (będzie ich prawie 1400), trzeba też zainstalować nagłośnienie i oświetlenie. Dużo pracy czeka jeszcze robotników na głównej płycie stadionu.

– Trwają tu przygotowania do ułożenia humusu, na którym rozwinięta będzie trawa z rolki. Na bieżni okólnej trwają prace przy podbudowie pod nawierzchnię z poliuretanu – wylicza Bobowska. Sama nawierzchnia bieżni układana będzie na końcu, aby się nie zniszczyła, bo w tym miejscu będzie jeszcze się poruszać ciężki sprzęt.

Dopiero latem zamawiane ma być za to wyposażenie sportowe. Na liście zakupów znajdują się m.in. urządzenia pomiarowe, tablice informacyjne, bloki startowe, płotki, przeszkody, chorągiewki i tabliczki sędziowskie, pachołki i znaczniki, stojaki do skoku wzwyż i skoku o tyczce, zeskoki, oszczepy, dyski, kule, młoty oraz, tyczki.

Cały sprzęt ma spełniać wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i posiadać certyfikaty IAAF, by mógł być wykorzystany podczas zawodów lekkoatletycznych rangi mistrzostw Polski oraz w trakcie mityngów międzynarodowych. Ratusz szacuje, że przetarg może być ogłoszony pod koniec czerwca.