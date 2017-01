Są miejsca pod budowę szkół, ale ich tam nie będzie. Inwestycje "zamrożone"

Nierzadko są to bardzo atrakcyjnie położone nieruchomości. Jednym z przykładów może być działka w pobliżu ronda u zbiegu ul. Jana Pawła II i Armii Krajowej. Po jednej stronie ulicy stoi biurowiec, hotel z restauracją, warsztat samochodowy i sklepy. Po stronie wąwozu ziemia leży odłogiem, bo kiedyś miasto postanowiło, że można tu postawić tylko szkołę i wpisało to do obowiązującego wciąż planu zagospodarowania terenu. Teraz miejscy urbaniści zabrali się za ponowne określenie przeznaczenia tej ziemi, by było z niej więcej pożytku.

– Systematycznie przystępujemy do zmian w planach zagospodarowania terenu, analizujemy wszystkie wnioski, w tym również te dotyczące zmiany funkcji oświatowej – mówi Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

W grudniu radni pozwolili na rozpoczęcie procedury zmian w planie zagospodarowania gruntu zarezerwowanego pod budowę szkoły na końcu ul. Jana Sawy. Trwająca mniej więcej rok procedura zakończyła się już w przypadku działki przy ul. Bursztynowej i we wrześniu radni zatwierdzili zmieniony plan zagospodarowania dopuszczający tu budowę mieszkań z lokalami usługowymi na parterze. Radni już sygnalizują, że potrzeba jeszcze więcej takich zmian.

– Warto przejrzeć te tereny, które zostały zarezerwowane na potrzeby oświatowe – stwierdził Krzysztof Żuk, prezydent Lublina na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta. Przyznał też, że utrzymywanie takiego przeznaczenia ziemi „zamraża inwestycje”. Temat ten może być omawiany na najbliższym posiedzeniu rady zapowiadanym na luty.

Uchwały o przystąpieniu do zmian w planach Rada Miasta podjęła już w sprawie rezerwowanych pod oświatę nieruchomości w rejonie ul. Orkana i Hetmańskiej, Judyma i Wertera oraz Parysa i Paśnikowskiego. Zdarzały się też sytuacje odwrotne: w rejonie ul. Berylowej i Jantarowej zmieniono plan tak, by umożliwić budowę potrzebnej tu szkoły podstawowej z przedszkolem, podobnie zmieniono przeznaczenie ziemi w rejonie ul. Majerankowej.