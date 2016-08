Są pieniądze na budowę ul. Bohaterów Monte Cassino. Dwupasmówka za 191 mln zł

Całkowita wartość projektu to 191 mln zł zaś kwota dofinansowania to 155 mln zł.

- Umowa przypieczętowuje decyzje, o których Ministerstwo Rozwoju informowało już w czerwcu, a jednocześnie umożliwia władzom Lublina ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. – Ogłosimy go we wrześniu – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Zakończenie robót planujemy w wakacje roku 2018.

Droga ma wyprowadzać ruch z miasta do obwodnicy, a dokładnie do węzła Lublin-Sławinek. Nowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino będzie mieć 1,2 km długości, będzie drogą dwujezdniową, na każdej jezdni mają się znaleźć po dwa pasy ruchu. – Swoimi parametrami będzie to droga niemal identyczna jak oddane w 2014 r. przedłużenie al. Solidarności – zapowiada Kieliszek.

Skrzyżowanie nowej arterii z ul. Wojciechowską będzie niemal identyczne jak to na al. Kraśnickiej obok kościoła na Poczekajce. Za to skrzyżowanie z Nałęczowską będzie dwupoziomowe, przy czym to ul. Nałęczowska będzie wyniesiona na wiadukt. Ma to wyglądać trochę jak istniejące już przecięcie al. Solidarności i al. Warszawskiej. Ul. Nałęczowska będzie przebudowana na odcinku 600 m.

Nowa trasa ma stanowić jeden ciąg z odnowioną niedawno ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II. Docelowo ma się stać częścią „południowego ringu” biegnącego od al. Witosa przez Krańcową, Dywizjonu 303, Wrotkowską, Diamentową, Krochmalną, Jana Pawła II, Armii Krajowej i Bohaterów Monte Cassino do al. Solidarności.

Do zamknięcia tego „ringu” brakuje przedłużenia ul. Dywizjonu 303 od ul. Kunickiego do Wrotkowskiej. Jesienią miasto zamierza zgłosić tę inwestycję do kolejnego konkursu, w którym dzielone będą dotacje na drogi w ramach programu Polska Wschodnia. – Budżet konkursu wyniesie 800 mln zł – zapowiada Ministerstwo Rozwoju.

Do tego samego konkursu jako jedno zadanie z budową ul. Dywizjonu 303 miasto chce także zgłosić, pod szyldem prac na drodze wojewódzkiej 835, przebudowę Abramowickiej od granicy miasta do już odnowionego odcinka i budowę estakad na skrzyżowaniu Krochmalnej z Diamentową.

To, czy wszystkie te inwestycje zostaną zgłoszone przez miasto do konkursu, zależy ostatecznie od postępów prac przy projektowaniu dróg. Jeśli nie będzie opóźnień, to projekt budowlany ul. Dywizjonu 303 powinien być gotowy we wrześniu, a dwa niezależne projekty ul. Abramowickiej i skrzyżowania Krochmalnej z Diamentową.