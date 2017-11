Sąd nad prezydentem Krzysztofem Żukiem. Rozprawa odroczona. Dlaczego?

Rozprawę odroczono ze względu na to, że nie wiadomo jeszcze jak wielu będzie uczestników tego postępowania. Jego uczestnikiem chciała być Lubelska fundacja Wolności, ale sąd jej odmówił, więc fundacja złożyła zażalenie na to postanowienie do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

W postępowaniu uczestniczyć chce również Związek Miast Polskich oraz Helisińska fundacja Praw Człowieka. - Ta sprawa dotyczy ingerencji w czynne i bierne prawa wyborcze - wyjaśnia Jarosław Jagura z Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

Złożone przez HFPC oraz Związek Miast Polskich wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który nie mógł rozpocząć postępowania nie wiedząc kto ostatecznie będzie jego stroną. To kiedy odbędzie się kolejna rozprawa zależy również, a wręcz przede wszystkim, od tego kiedy Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy zażalenie Fundacji Wolności na postanowienie lubelskiego sądu, który odmówił jej udziału w postępowaniu dotyczącym prezydenta Żuka.

Właśnie tak zakończyła się dzisiejsza sądowa rozprawa dotycząca usunięcia Krzysztofa Żuka ze stanowiska prezydenta Lublina. Sąd miał zbadać decyzję wojewody, który stwierdził, że Żuk przestał być prezydentem. Zarządzenie wojewody nie zadziałało, bo zostało zaskarżone do sądu przez Radę Miasta, jak też samego Żuka. Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował, że obie skargi rozpatrzy łącznie.

Wojewoda uznał, że Krzysztof Żuk złamał tzw. ustawę antykorupcyjną łącząc przez dwa lata (od stycznia 2014 r. do stycznia 2016 r.) stanowisko prezydenta miasta z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki PZU Życie.