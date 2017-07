Po dwuipółletniej przerwie ze Świdnika znów będzie można polecieć do Mediolanu. Od 29 października połączenie z lotniskiem Malpensa uruchamia easyJet. Lublin jest drugim polskim portem, na który zdecydowały się brytyjskie tanie linie

Loty do Mediolanu były już w siatce połączeń lubelskiego lotniska. Od 28 lutego 2014 r. przez rok wykonywały je polskie linie Eurolot. Po likwidacji przewoźnika zniknęły z rozkładów.

Od jesieni na tej trasie będzie latać easyJet. To trzecie na świecie i drugie w Europie największe niskokosztowe linie lotnicze.

– Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy nad tym, aby to właśnie easyJet ponownie połączył Mediolan z Lublinem – mówi Krzysztof Wójtowicz, prezes Portu Lotniczego Lublin. – Mediolan to dla nas trasa o szczególnym znaczeniu, przede wszystkim ze względu na liczne kontakty handlowe pomiędzy województwem lubelskim a regionami w północnych Włoszech

Władze lotniska liczą też na to, że połączenie będzie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców Lubelszczyzny pracujących lub odwiedzających rodzinę w północnych Włoszech.

– Spodziewamy się także, że nowa trasa znajdzie uznanie wśród pasażerów z Ukrainy i Białorusi, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych połączeń uruchomionych w tym roku z Lublina – dodaje Wójtowicz. Chodzi o loty do Tel Awiwu i Mediolanu.

Bilety będą dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika od wtorku. Według zapowiedzi ceny za lot w jedną stronę mają zaczynać się od 85 zł.

To nie jest jedyne połączenie z północnymi Włochami, które w tym roku pojawi się w siatce połączeń lubelskiego lotniska. 23 grudnia do Werony mają zacząć latać linie Small Planet. Sezonowe loty mają być wykonywane do 24 lutego.

Do tej pory EasyJet w Polsce latał tylko z Krakowa. Z Balic na pokładzie biało-pomarańczowych samolotów można polecieć w 14 kierunkach.

Z portu w Świdniku operuje obecnie pięciu przewoźników: Wizz Air (Doncaster Sheffield, Eindhoven, Liverpool, Londyn Luton, Oslo Torp, Sztokholm Skavsta, Tel Awiw i od 25 sierpnia Kijów), Ryanair (Dublin i Londyn Stansted), BMI Regional (Monachium), LOT (Tel Awiw) oraz Small Planet (Burgas i Heraklion).

Kiedy do Mediolanu

Rejsy będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele, a od 23 grudnia w czwartki i soboty. Wyloty z Lublina zaplanowano na godz. 15.15 w czwartki, 9.40 w niedziele, a w soboty o 19.20. W odwrotnym kierunku maszyny będą startować o godz. 12.35 w czwartki, o 7 w niedziele i o 16.40 w soboty. Loty Airbusem A320 będą trwały ok. dwóch godzin.