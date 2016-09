Samoobsługowa stacja naprawy rowerów. I śniadanie dla pasażerów

Dzień bez Samochodu będzie finałem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który trwa od piątku. Wtedy to śniadaniem witani byli w Lublinie pasażerowie wysiadający rano na pl. Wolności z autobusów i trolejbusów. Dostawali torbę z drożdżówką, owocem i drobnymi gadżetami. Podobne zestawy dawano też jadącym przez Most Kultury rowerzystom. Bo i o to w całej akcji chodzi: zachęcać do spacerów, rowerów i autobusów. Do samochodów zniechęcać.

* W poniedziałek śniadania (od godz. 6.15 do 7.30) były rozdawane w Świdniku, który także od dziś może się pochwalić drugą w regionie (pierwsza powstała w Zamościu, koło Galerii Twierdza) samoobsługową stacją naprawy rowerów (otwarcie o 17.30, przy galerii Venus) kupioną przez świdnickie starostwo. W jej wyposażeniu znajdzie się zestaw narzędzi – m.in. różne klucze i pompka, a wszystko to przyda się nie tylko rowerzystom ale i osobom na wózkach tudzież z wózkami dziecięcymi.

Lublin takiej nowinki może na razie tylko pozazdrościć, a zazdrość może być jeszcze większa, bo w Świdniku rowerzyści już myślą o drugiej stacji. Pieniędzy szukają w budżecie obywatelskim i będą zbierać głosy obok „Bolka i Lolka” między 15 a 18. – Walczymy o stojaki rowerowe, podpórki, stację naprawy rowerów oraz pochylnię na Osiedlu Wschód – wylicza Klaudia Waryszak-Lubaś, szefowa stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. Tuż obok, w tym samym czasie będzie można za darmo oznakować rower. A aktywiści chcą też pokazać radnym, gdzie jeździ się dobrze, a gdzie źle.

* W Lublinie we wtorek młodsza część rowerzystów będzie mogła się podszkolić w bezpiecznej jeździe na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich. Zajęcia potrwają od godz. 12 do 14.

Na środę zaplanowano „spacer z przeszkodami”, czyli sprawdzian przystępności centrum dla rodziców z wózkami dziecięcymi.

Najwięcej ma się dziać w czwartek, a wśród atrakcji są nie tylko wspomniane darmowe przejazdy komunikacją, gdzie obowiązywać ma zasada jeden dowód rejestracyjny – jedna osoba. Imprezy zaczną się w południe na Moście Kultury. Stanie tu warsztat reperowania rowerów, swój jednoślad będzie można za darmo ozdobić, a po godz. 14 także oznakować. Można też będzie zmierzyć się z prowadzeniem rikszy, roweru towarowego, monocykla lub bicykla. Zapowiadane są ponadto darmowe przejażdżki zabytkowym „ogórkiem” (o 12.30, 13.30 i 14.30), konkursy mody rowerowej, a ciśnienie będzie można zmierzyć nie tylko w dętce, ale i własnej gałce ocznej. Tak na wszelki wypadek.

(aa)