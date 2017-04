Ścieżki rowerowe wzdłuż al. Tysiąclecia. Miasto ma poważne zastrzeżenia do wykonawcy

W tym tygodniu pobrane mają być próbki asfaltu z nowych ścieżek rowerowych wzdłuż al. Tysiąclecia. Próbki trafią do badań, które przesądzą o tym, jak dużo nawierzchni trzeba będzie rozebrać i zbudować od nowa. Miasto ma poważne zastrzeżenia do wykonawcy

Dużą wytrzymałość ścieżek rowerowych wzdłuż al. Tysiąclecia miało zapewnić wykonanie z dwóch warstw asfaltu. Takiej technologii wymagało miasto zlecając przebudowę drogi.

O tym, jak wyglądało to w praktyce pisaliśmy już w zeszłym roku, w połowie grudnia. To, co powinno być dolną warstwą asfaltu, było w pewnych miejscach bardzo luźnym materiałem, dającym się zbierać ręką. Było tak na przykład po stronie targowiska Bazar niedaleko przejścia dla pieszych naprzeciw pl. Zamkowego. Luźny materiał szybko przykryto wierzchnią warstwą asfaltu.

Po kilku miesiącach gołym okiem widać już defekty, jak choćby pęknięcia nawierzchni w rejonie targowiska Bazar, czy też zapadnięcie niedaleko wyjazdu z placu manewrowego dworca PKS. Miasto zapewnia, że będzie żądać usunięcia defektów. I to nie tylko tych widocznych gołym okiem.

– W najbliższych dniach pobierzemy próbki nawierzchni – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Specjalna maszyna ma wykroić w asfalcie krążki tak, jak wykrawa się na przykład krążek z ciasta na pierogi. – Próbki będzie musiał pobrać wykonawca prac, a miejsca pobrania wskaże nasz inspektor. Takich miejsc będzie kilka, w tym na pewno na wysokości hali Nova.

Dzięki temu będzie można sprawdzić jak wyglądają poszczególne warstwy konstrukcyjne ścieżki rowerowej. – Od wyniku tych badań będzie zależeć to, w których miejscach nawierzchnia musi być wymieniona i czy takiej wymianie będzie podlegała jedynie wierzchnia warstwa, czy też dwie, aż do podbudowy z tłucznia – wyjaśnia Kieliszek. Równocześnie oznaczone zostaną fragmenty chodników, które mają być poprawione. – Z chodnikami sprawa jest prosta, pęknięte płyty będą zastąpione całymi.

Na wszelkie poprawki wykonawca prac, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, ma czas do końca miesiąca. Ta sama firma usuwa już wytknięte przez miasto usterki na innych ulicach, którymi zajmowała się w zeszłym roku, w tym al. Kompozytorów Polskich.

Naprawy wymagają też będące na gwarancji ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Armii Krajowej budowane przez firmę Skanska. Ratusz zapowiada już wystąpienie do wykonawcy z żądaniem usunięcia usterek.