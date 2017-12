Sędziowie z Lublina protestują przeciwko odwołaniu prezesów sądów. "Działania godzą w zasadę jawności"

W środę zwołano zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie. Była to reakcja na nagłe odwołanie prezesa i dwóch wiceprezesów tego sądu. Sędziowie przyjęli specjalną uchwałę, w której wyrażają „stanowczy i kategoryczny sprzeciw” wobec działań ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Protestują przeciwko odwoływaniu w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów bez merytorycznego uzasadnienia.

– Działania takie godzą w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale również opinii publicznej – mówi Dariusz Abramowicz, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie do spraw karnych. – Prowadzi to także do destabilizacji całego wymiaru sprawiedliwości i podporządkowania go czynnikowi politycznemu – dodaje sędzia.

Arbitralność wydanych decyzji, forma oraz sposób ich przekazania naruszają dobre obyczaje i są przejawem rażącego lekceważenia zarówno osób pełniących funkcje kierownicze w wymiarze sprawiedliwości, jak i całego sadownictwa – czytamy w uchwale.

W Sądzie Okręgowym w Lublinie orzeka 99 sędziów. Około jedna trzecia z nich jest obecnie na urlopie. Niektórzy stawili się jednak na środowym zebraniu. Uczestniczyło w nim 67 sędziów, z których 64 głosowało za przyjęciem uchwały. Nikt nie głosował przeciw. Zebraniu przewodniczył powołany we wtorek nowy prezes SO w Lublinie – sędzia Krzysztof Niezgoda. Nie brał udziału w głosowaniu.

Sędziowie pozytywnie ocenili pracę poprzedniego kierownictwa sądu, prezesa Jerzego Rodzika oraz wiceprezesów – Piotra Morelowskiego i Przemysława Grochowskiego.

– Zebranie sędziów składa stanowczy protest przeciwko kampanii oszczerstw skierowanej w stosunku do sądów i sędziów, które nasiliły się w ostatnim okresie, a te oszczerstwa wypowiadane są także przez najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej – dodaje Dariusz Abramowicz.

W związku ze zmianami w kierownictwie sądu, rzecznicy SO w Lublinie zrezygnowali ze swoich funkcji. Kadrowa rewolucja w Sądzie Okręgowym w Lublinie trwa od poniedziałku. Zbigniew Ziobro odwołał wtedy wiceprezesa Piotra Morelowskiego.

Faks w tej sprawie dotarł do sądu w piątek, po godzinach pracy. Sędzia dowiedział się o swoim odwołaniu dopiero w poniedziałek. Decyzja nie zawierała żadnego uzasadnienia.

Podobnie było we wtorek, kiedy do sądu w ciągu kilku minut dotarły trzy faksy. Odwołanie prezesa Jerzego Rodzika, wiceprezesa Przemysława Grochowskiego, a następnie powołaniu Krzysztofa Niezgody na fotel prezesa. Decyzje o odwołaniach datowane były na 18 grudnia. Tradycyjnie były to jednozdaniowe informacje bez uzasadnienia.

Nowy prezes SO w Lublinie został powołany na 6-letnią kadencję. Sędzia Niezgoda orzekał w sądzie okręgowym od czerwca tego roku. Wcześniej rozstrzygał sprawy cywilne w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód.