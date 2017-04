Skansen zaczyna sezon od pokazu orki konnej

To wydarzenie w czasie którego – między 12 a 15 będzie można zobaczyć pokazy tradycyjnego i nowoczesnego wykorzystania koni roboczych. Ponadto będzie się można przyjrzeć pracom koni w wiosennych uprawach polowych i zabiegach pielęgnacyjnych, a także w transporcie i komunikacji. – Jako dodatkową atrakcję dla dzieci (do 8 lat) przewidziano przejazdy kucykiem (w godz. 12.00-14.00) – zachęcają organizatorzy.

Dzięki temu, że skansen bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” w weekend za bilet płaci się 6 zł.

„Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” jest działaniem promocyjnym, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Polsce i propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie kraju. Organizatorem Akcji jest Polska Organizacja Turystyczna.

• W Lublinie ze zniżki można także skorzystać idąc do piwnicy Pod Fortuną przy Rynku 8.

Wolontariat

Do 14 kwietnia potrwa nabór do grona wolontariuszy w Muzeum Wsi Lubelskiej. – Do współpracy wolontariackiej zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane pomocą przy organizacji wydarzeń muzealnych, zajęć edukacyjnych realizowanych w Muzeum, a także pełnieniem dyżurów przewodnickich na muzealnej ekspozycji – zachęca placówka i informuje, że dla osób, które się zgłoszą organizowane są szkolenia, podpisywane stosowne umowy, a także zapewniane specjalistyczne zwiedzanie muzealnej ekspozycji. Chodzi o osoby zainteresowane tematyką Muzeum Wsi Lubelskiej, historią, etnografią, które cechuje otwartość, lubiących pracę z ludźmi, dyspozycyjnych, gotowych do pracy w weekendy. Więcej informacji i formularz na stronie placówki