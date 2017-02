Skarga prezydenta Żuka jest już u wojewody. Odwołanie wkrótce ma trafić do sądu

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotarła skarga prezydenta Lublina na zarządzenie wygaszające jego mandat. Za pośrednictwem wojewody odwołanie ma trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

– Na jego przekazanie wraz z odpowiedzią i aktami sprawy Przemysław Czarnek ma 30 dni – informuje Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody. – Nastąpi to bez zbędnej zwłoki, ale na pewno nie w tym tygodniu.

Zarządzenie zastępcze wygaszające mandat Krzysztofa Żuka wojewoda wydał 6 lutego. Miało to związek z wnioskiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zarzuciło prezydentowi Lublina złamanie ustawy aktykorupcyjnej poprzez łączenie pełnionej funkcji z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki PZU Życie.

Wcześniej o wygaszenie mandatu Żuka Czarnek zwracał się do lubelskiej Rady Miasta, ale wobec braku uchwały w tej sprawie, sam wydał zarządzenie. Prezydentowi przysługiwało zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Gdyby tego nie zrobił, to na początku marca straciłby stanowisko, a władzę w Lublinie objąłby komisarz wyznaczony przez premiera.