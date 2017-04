Sklepowy monitoring nagrał złodziei perfum (wideo)

Do pierwszej kradzieży doszło 25 lutego. Kobieta wykorzystała moment, kiedy nie było w pobliżu żadnego z pracowników. Wzięła ze stojaka z biżuterią dwa pierścionki i schowała je do kieszeni kurtki. Następnie podeszła do półki z perfumami, skąd wzięła flakon perfum i schowała go do rękawa. Wkrótce wyszła ze sklepu nie płacąc za towar.

Do drugiej kradzieży doszło 13 marca. Młody mężczyzna wykorzystał nieuwagę pracowników sklepu i wziął z półki dwa opakowania markowych perfum. Następnie ściągnął zabezpieczenia, które odłożył na jedną z półek, a flakoniki perfum schował w swojej odzieży. Po chwili wyszedł ze sklepu także nie płacąc za towar. - Sprawą zajęli się policjanci z VI Komisariatu Policji w Lublinie. Do sprawy kradzieży poszukują kobiety i mężczyzny widocznych na zabezpieczonych nagraniach. Osoby, które ich rozpoznają proszone są o kontakt z policją. Informację można przekazać anonimowo pod nr tel. (81) 535-46-61 lub 997 - informuje starszy sierżant Kamil Karbowniczek z Zespołu Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie.