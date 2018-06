Słońce jest, ale Słoneczny Wrotków nadal zamknięty. Co na to MOSiR?

Z nieba leje się żar, wokół zalewu przelewa się tłum, a baseny są nieczynne – tak wyglądał kolejny weekend na ośrodku Słoneczny Wrotków. Zarządzająca nim miejska spółka nie zamierza jednak przyspieszać terminu otwarcia wodnych atrakcji.

– Wciąż trwa remont zjeżdżalni – tłumaczy Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Także przygotowanie basenów to proces, który trwa kilka tygodni i jest dość złożony. Baseny chcieliśmy wymienić przed sezonem, ale przetarg potoczył się tak, że wymienimy już po sezonie. Wymagają one dodatkowych zabiegów, które będziemy musieli przeprowadzić we własnym zakresie.

Miejska spółka przekonuje też, że nie jest jeszcze tak ciepło, by woda w basenach mogła się odpowiednio nagrzać. – Noce są wciąż chłodne – mówi Bednarczyk. – Podobna pogoda była kilka lat temu, gdy zdecydowaliśmy się otworzyć Słoneczny Wrotków w połowie czerwca. Efekt był taki, że w dni powszednie było kilka osób dziennie, a my musimy przecież zapewnić pełną obsadę, w tym ratowniczą. To było dla nas nieopłacalne.

Amatorzy kąpieli muszą się uzbroić w cierpliwość. – Otwarcie jest planowane na weekend 23/24 czerwca – zapowiada rzecznik MOSiR. Cennik ma być ten sam, co w zeszłym roku.

• Dorośli zapłacą za wstęp 21 zł, natomiast młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji, do ukończenia 18. roku życia) zapłaci 14 zł. Za przedszkolaka (do ukończenia 7. roku życia) trzeba będzie zapłacić 7 zł, natomiast dzieci do ukończenia 3. roku życia wpuszczane będą za darmo.

• To podstawowe ceny, taniej będzie w dni powszednie po godz. 16, gdy obowiązywać ma promocja „happy hours”. Dorośli zapłacą wtedy za wstęp 15 zł, młodzież szkolna 10 zł, za dzieci do lat 7. trzeba będzie zapłacić 5 zł.

23 czerwca nad zalewem mają się też pojawić wynajęci przez MOSiR ratownicy. Będą pilnować dwóch wyznaczonych tutaj kąpielisk: po stronie Wrotkowa i po stronie Mariny. Do 2 września na obu kąpieliskach pracować ma jednocześnie po trzech ratowników, a będą tu obecni od godz. 10 do 18.

MOSiR właśnie ogłosił przetarg na świadczenie takich usług, zastrzegając, że ratownikom nie będzie wolno prowadzić „rozmów towarzyskich” oraz „aktywności rekreacyjnej” oraz czytać, palić i pracować w niekompletnym stroju. Za każde takie przewinienie naliczana ma być kara wynosząca 10 proc. miesięcznego wynagrodzenia.