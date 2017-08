Krócej o dwie godziny dziennie będzie czynny od dzisiaj ośrodek Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Wydłużony został za to czas pracy pływalni i saun przy ul. Łabędziej, co ma być rekompensatą za zamknięcie basenu olimpijskiego Aqua Lublin

Począwszy od dziś ośrodek Słoneczny Wrotków będzie otwierany o godzinę później niż dotychczas i o godzinę wcześniej będzie zamykany. W efekcie przez cały sierpień z basenów i zjeżdżalni będzie tu można korzystać tylko od godz. 10 do 19. Dotyczy to również weekendów.

Zarządca obiektów tłumaczy tę zmianę skracającym się dniem. – Tak jest co roku – mówi Karol Adamaszek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – W sierpniu zawsze skracamy czas pracy Słonecznego Wrotkowa.

• Wczoraj zamknięty został za to największy w Lublinie 50-metrowy basen olimpijski przy Al. Zygmuntowskich, który jest poddawany corocznej konserwacji. Prace mają tu potrwać do 21 sierpnia. Aby zrekompensować klientom te niedogodności MOSiR postanowił wydłużyć czas pracy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Łabędziej.

• Od dzisiaj z basenów i saunarium przy Łabędziej można korzystać od godz. 8 do 22. Oznacza to, że ostatni klienci muszą wyjść z wody najpóźniej o godz. 21.45. Wybierający się tutaj pływacy mogą wcześniej sprawdzić przez internet, ile jest wolnych torów. – Najczęściej są tu wolne tory, również te do szybkiego pływania – mówi Adamaszek.

Aby sprawdzić dostępność pływalni trzeba wejść na stronę mosir.lublin.pl, wybrać zakładkę „Obiekty”, a następnie kliknąć na odnośnik do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy Łabędziej.

• Przypomnijmy, że do 28 sierpnia nieczynna będzie również Strefa H2O, czyli stara pływalnia przy Al. Zygmuntowskich, gdzie trwa teraz wymiana folii wyściełającej nieckę basenu. Od 4 do 25 września – jak informuje MOSiR na swojej stronie internetowej – nieczynne ma być saunarium w kompleksie Aqua Lublin oraz znajdujący się tu aquapark ze zjeżdżalniami i basenem do nauki pływania oraz baseny zewnętrzne.