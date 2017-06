Słoneczny Wrotków już czynny. Nowe ceny biletów

We wszystkie dni tygodnia ośrodek ma być czynny od godz. 9 do 20. Płacąc za bilet można nie wychodzić z wody aż do końca dnia.

Bilety są o 40 proc. droższe niż w zeszłym sezonie. Dzieci do lat 7 płacą za bilet 7 zł, bilet dla młodzieży szkolnej do lat 18 kosztuje 14 zł, a dla dorosłych 21 zł.

Niższe ceny obowiązują w dni powszednie od poniedziałku do piątku, ale tylko po godz. 16. Dzieci do lat 7 płacą wtedy 5 zł, młodzież szkolna 10 zł, zaś dorośli 15 zł.

Przez cały tydzień, niezależnie od pory dnia, nie trzeba kupować biletu dla dzieci do lat 3.