– Podwyżki nie dało się uniknąć. Wynika to m.in. ze zmian w prawie pracy, które wpłynęły na duży wzrost kosztów obsługi ratowniczej czy ochrony – tłumaczy Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej basenami nad Zalewem Zemborzyckim. – Trzeba też pamiętać, że cennik nie był zmieniany od wielu lat.

Dotychczas bilet dla dzieci do 7. roku życia kosztował 5 zł. Młodzież szkolna (do lat 18) płaciła 10 zł, a dorośli 15 zł. Te ceny będą obowiązywać już tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku i to wyłącznie po godz. 16.

Poza tym będzie drożej. Za bilet dla dzieci do 7. roku życia zapłacimy 7 zł, ten dla młodzieży szkolnej będzie kosztować 14 zł, a bilet dla dorosłych wyceniono na 21 zł.

Nie zmienia się to, że płacąc raz za wstęp, można nie wychodzić z ośrodka do końca dnia. Słoneczny Wrotków będzie czynny od godz. 9 do 20 we wszystkie dni tygodnia.

Ośrodek ma być otwarty 24 czerwca.

– Kompleks składa się z pięciu basenów rekreacyjnych o różnej wielkości: basenu pływackiego, basenu 25-metrowego, dwóch basenów 12-metrowych oraz 7-metrowego brodzika – wylicza Bednarczyk. – Na terenie obiektu znajduje się również 100-metrowa zjeżdżalnia ,,anakonda”, trójtorowa zjeżdżalnia rodzinna, zjeżdżalnia ,,cebula”, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, restauracja oraz zaplecze sanitarne.

Obok jest wypożyczalnia sprzętu (rowerów wodnych, górskich, zestawów do windsufringu i kajaków). W darmowej części jest gastronomia, place zabaw, siłownia i brodzik dla dzieci.

Słoneczny Wrotków rozpocznie tegoroczny sezon z nowymi urządzeniami do uzdatniania wody. Ich wymiana to pierwszy etap rozłożonego na dwa lata remontu. Drugim etapem ma być wymiana niecek basenów.

W zeszłym sezonie ośrodek odwiedziło prawie 50 tys. osób. Rekordowym dniem był 26 czerwca, kiedy przez baseny przewinęło się 2997 osób.