Smacznie, zdrowo i z wdziękiem. Warsztaty kulinarne dla dzieci [zdjęcia]

• Jaka jest idea po raz pierwszy organizowanych przez Państwa warsztatów?

– Przede wszystkim chcemy wyrobić u najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe. „Mały kuchcik” jest skierowany do dzieci w wieku od 4 do 7 lat, a „Mały kucharz” od 8 do 11 lat. To ważny okres, kiedy rozwijają się kości dziecka.

• Na co powinni zwrócić uwagę rodzice dzieci, które są w tym wieku?

– Przede wszystkim powinni zachęcać swoje dzieci do spożywania produktów zawierających białko. Jednocześnie należy ograniczać węglowodany. Do prawidłowego wzrostu w tym wieku potrzebne są też soja, owoce czy warzywa. W trakcie naszych warsztatów dzieci mają okazję przyrządzić potrawy według tych reguł. Rodzice z kolei degustują posiłki, które przygotowały ich pociechy.

• Czego jeszcze uczycie dzieci?

– Zasad savoir vivre. Chcemy pokazać, że po zjedzeniu posiłku trzeba po sobie posprzątać, a bardzo ważną rolę w kuchni odgrywa estetyka. Uczymy poprzez zabawę – z dobrym skutkiem. Dzieci są zadowolone i świetnie się czują, a przyrządzone przez nich potrawy są smaczne i estetyczne.

• Jakie jest zainteresowanie?

– Bardzo duże. Zapisy uruchomiliśmy w połowie stycznia, a po kilkunastu godzinach nie było już wolnych miejsc. Trzeba

przy tym zaznaczyć, że warsztaty trwają od 29 stycznia do 9 lutego, a codziennie bierze w nich udział łącznie około 60 dzieci. Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania.

• Plany na przyszłość?

– Chcielibyśmy, aby warsztaty były kontynuowane po zakończeniu ferii zimowych. Zapraszamy jednocześnie do naszej restauracji w Hotelu Victoria. Przyrządzane przez nas potrawy są smaczne, świeże i zdrowe.