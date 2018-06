Śmierć brata Beaty Kozidrak pod lupą prokuratury

– W trakcie sekcji lekarz nie określił bezpośredniej przyczyny zgonu – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Czekamy na pisemną opinię w tej sprawie. Jednocześnie prowadzimy przesłuchania świadków. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Śledczy dodają, że to standardowa procedura przy tego typu zdarzeniach. Z sekcji zwłok, oględzin miejsca zdarzenia i innych ustaleń nie wynika obecnie, by ktoś przyczynił się do śmierci 63-latka.

Jarosław Kozidrak urodził się w 1955 roku w Lublinie. Był gitarzystą i klawiszowcem. W 1978 roku wspólnie z młodszą siostrą Beatą byli współzałożycielami grupy „Bajm”. Jarosław Kozidrak napisał muzykę do wielu hitów zespołu, m.in. takich przebojów, jak "Józek, nie daruję ci tej nocy" czy "Piechotą do lata".

– Kochany Bracie pamiętam, jak mnie broniłeś przed chuliganami na lubelskiej Starówce... swoją młodsza siostrę – tak w specjalnym wpisie na Facebooku żegnała zmarłego Beata Kozidrak. – Potem przychodziłeś z gitarą do mojego pokoju i tak tworzyliśmy Nasze pierwsze hity. Graj i śpiewaj teraz aniołom "Dwa serca, dwa smutki", bo na ziemi Twoje serce już bić przestało – napisała wokalistka.

Pożegnanie Jarosława Kozidraka zamieszczono również na facebookowym profilu "Bajmu"

– W dniu 12.06.2018 r. zmarł Nasz przyjaciel, brat, współzałożyciel zespołu BAJM - Jarosław Kozidrak. To był wspaniały człowiek, obdarzony wielkim talentem – napisali Beata Kozidrak i Andrzej Pietras.