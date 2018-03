Śniadanie Wielkanocne na dworcu w Lublinie. "Robimy to z potrzeby serca" [zdjęcia]

Wszystkie jesteśmy na emeryturze. Mamy sporo czasu i chcemy go przeznaczyć potrzebującym – tłumaczyły wolontariuszki, które wczoraj na dworcu autobusowym częstowały świątecznymi potrawami. Ustawiły się do nich kolejki

Śniadanie Wielkanocne dla osób potrzebujących, bezdomnych i potrzebujących wsparcia to wspólna inicjatywa różnych organizacji, które działają na terenie Lublina – wyjaśnia ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, współorganizator wczorajszej akcji. – Wspólnie m.in. z Bractwem Miłosierdzia, Centrum Wolontariatu, braćmi kapucynami i spółką Lubelskie Dworce postanowiliśmy w hali dworca przy al. Tysiąclecia zorganizować spotkanie.

Wszystko przygotowano z myślą o osobach, które często przebywają na dworcu, szukają w tym miejscu schronienia, zwłaszcza zimą.

– Dowiedziałem się o tym spotkaniu w kościele na Czwartku – mówi pani Maria, która wczoraj przyszła na dworzec. – Dobrze, że jest taka inicjatywa. Ludzi trzeba kochać i im pomagać.

– Święta Zmartwychwstania przypominają nam o tym, co jest w życiu najważniejsze. Ukazują nam Chrystusa zmartwychwstałego, który przynosi ulgę w cierpieniu człowieka przez to, że pokazuje mu sens tego cierpienia – podkreślał metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik, który składał życzenia uczestnikom spotkania. – Takie spotkanie pokazuje ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, że ktoś o nich myśli, że też mogą odczuć święta. Że nie są sami, że Pan Bóg o nich myśli i że posyła dobrych ludzi, którzy w te świąteczne dni chcą im pomóc. Chcą im te święta uprzyjemnić. To piękny znak – dodał.

Poczęstunek przygotowała firma Catering Anielskie Smaki, prowadzona przez Fundację Dantis. Pomagały wolontariuszki, które na dworcu wydawały potrawy. – Panie przychodziły codziennie, robiły bigos, obierały jajka, kroiły sałatkę jarzynową, przygotowały też sos tatarski – wylicza Marzena Chmielewska, menedżer firmy Catering Anielskie Smaki, która pomaga bezdomnym i potrzebującym.

– Wszystkie jesteśmy na emeryturze. Mamy sporo czasu i chcemy go przeznaczyć potrzebującym – mówi Barbara Soćko, jedna z wolontariuszek. – Z potrzeby serca to robimy – dodaje Małgorzata Firlej, która również włączyła się w przygotowania i pomoc. – Współpracujemy nie tylko z Caritas, ale też z innymi. Jesteśmy wszędzie tam gdzie nas potrzebują – dodaje Krystyna Chmielewska, kolejna z wolontariuszek.

– Współpracę z Caritas rozpoczęliśmy parę miesięcy temu. Mamy podpisaną roczną umowę, bo chcemy wspierać ich przedsięwzięcia związane z osobami bezdomnymi – mówi Mariusz Grad, prezes spółki Lubelskie Dworce. – Chcemy wspólnie szukać rozwiązań, które pozwolą tym ludziom przeżyć, pokażą, że ktoś o nich pamięta.