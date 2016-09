Spędził prawie 20 lat w zakładzie psychiatrycznym bez przyczyny. Dlaczego?

Detencja to przymusowa izolacja osoby chorej psychicznie w sytuacji gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ponownie popełni czyn zagrażający życiu i zdrowiu ludzi. Jak pokazało dziennikarskie śledztwo, jakie zimą przeprowadził Tomasz Patora, w zakładach psychiatrycznych przebywają jednak osoby, które wcale nie są groźne dla otoczenia i nigdy nie zostały osądzone. Ludzie, którym opinia psychiatrów odebrała wszelkie prawa. Taka właśnie jest historia Jana Kossakowskiego, z którym rozmawiała reporterka UWAGI!



Kossakowski: to był nieszczęśliwy przypadek



Jan Kossakowski trafił do szpitala z powodu pożaru we własnej stodole. Sąsiedzi zauważyli dym, okazało się że na podłodze palą się gazety i słoma. Uznano, że ogień zaprószył sam Jan Kossakowski.



- Tu się nie paliło, była tylko kupa dymu - mówi w rozmowie z dziennikarką UWAGI! i zaprzecza, jakoby wzniecił pożar. - Jakbym miał podpalić, to bym ścianę podpalił i spaliłoby się wszystko. To był nieszczęśliwy przypadek - twierdzi.



Ponieważ Jan Kossakowski leczył się na halucynozę alkoholową i wcześniej był już raz na obserwacji psychiatrycznej, także po pożarze trafił do szpitala w Lublinie.



"Nie zauważyłem nic, co by mnie zaniepokoiło"



Po ponad 19 latach latach na oddziale odnalazł go reporter Tomasz Patora. - Nie chcieli go wpuścić. Policja, ochrona... utrudniali - wspomina spotkanie zimą Jan Kossakowski i dodaje, jakie były skutki jego rozmów z reporterem UWAGI!: - Leków mi dołożył psychiatra - mówi.

Po tym spotkaniu u Kossakowskiego obudziła się nadzieja. Do tej pory nikt poza personelem szpitala nikt z nim nie rozmawiał. Reporter i prawnik, którzy się z nim spotkali, postanowili przyjrzeć się sprawie.

- W jego zachowaniu nie zauważyłem nic, co by mnie zaniepokoiło - mówi adwokat Piotr Wojtaszak.



Decyzją sadu po dziewiętnastu latach powołano nowy zespól biegłych, który zdecydował, że Jan Kossakowski nie stanowi już zagrożenia i może opuścić szpital. Wypuszczono go, ale skierowano do domu pomocy społecznej dla pacjentów z zburzeniami umysłowymi. Nie jest w szpitalu, ale też niewiele zmieniło się w jego życiu - wciąż nie żyje całkiem na wolności, do tego cierpi na niewyleczoną przewlekłą chorobę płuc. Dopiero niedawno zmniejszono mu dawki psychotropów.

"Brakuje mi przyjaciół"



W dps-ie ma niewielką szafkę i kilka półek z ubraniami. Żadnych zdjęć czy osobistych przedmiotów, które przypominałyby o dawnym życiu. - Brakuje mi przyjaciół - przyznaje ze smutkiem pan Jan.



Bo dziś, po niemal 20 latach w zamknięciu, został tylko jeden - przyjaciel w rodzinnej wsi, z którym w młodości grał w piłkę nożną. Przez te wszystkie lata, gdy wszyscy opuścili pana Jana, on odwiedzał go w szpitalu. Nie wierzył w to, że jego kolega jest niebezpieczny i musi być izolowany. Teraz po raz pierwszy to pan Jan może odwiedzić kolegę.



- Ja go zawsze odbierałem prawidłowo. Najnormalniejszy człowiek! - mówi Czesław Rak i dodaje, że nigdy nie było sytuacji, żeby nie mogli się porozumieć. Postanowił zawalczyć o to, by Jan Kossakowski wyszedł ze szpitala. - Byłem bezradny! Przestałem w to wierzyć [że się uda - red.]! - mówi. Jak wspomina, zaczął przeszukiwać internet i natrafił na prawnika, który ostatecznie pomógł panu Janowi.



- Dzięki niemu odzyskałem wolność - mówi o przyjacielu Jan Kossakowski.