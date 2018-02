Spopielarni zwłok przy ul. Głuskiej jednak nie będzie. Miasto się nie zgadza

Urząd Miasta wydał w środę decyzję uniemożliwiającą montaż pieca do kremacji ludzkich zwłok na terenie zakładu kamieniarskiego przy Głuskiej 254. Inwestor może jeszcze zaskarżyć decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Miejscy urzędnicy doszli do wniosku, że ustawienie pieca kremacyjnego koło domów mieszkalnych to jednak kiepski pomysł. Początkowo wydali inną decyzję, ale zmienili zdanie po protestach okolicznych mieszkańców, którzy o spopielarni dowiedzieli się dość późno.

– Nie udzielamy szczegółowych informacji na temat przesłanek, które legły u podstaw wydania decyzji – przekazuje Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Wszystko zaczęło się w 2014 r., gdy Urząd Miasta wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy. Dopuszczała ona budowę instalacji do spopielania ludzkich zwłok. Przed wydaniem decyzji urzędnicy musieli sprawdzić, czy inwestycja pasowałaby do okolicy. Sprawdzili, ale rozejrzeli się tylko po sąsiednich działkach i uznali, że to teren usługowy. Na dalsze działki nie zwrócili uwagi, choć stały tam domy jednorodzinne. Ich mieszkańcy dowiedzieli się o sprawie po dwóch latach. W okolicy zawrzało.

Zbulwersowani mieszkańcy wyszli na ulicę z transparentami, a Ratusz próbował wycofać się ze swej wcześniejszej decyzji. Anulował ją, ale bezskutecznie, bo inwestor poszedł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wytknęło urzędnikom błędy formalne.

Urząd spróbował ponownie, tylko nieco innym trybem. Efektem jest wczorajsza decyzja wydana po myśli protestujących, ale nie po myśli inwestora. Ratusz uchylił wcześniejszą, korzystną dla niego decyzję o warunkach zabudowy i wydał odmowną. Tłumaczy, że pod uwagę brał „specyficzny rodzaj usług (...) budzący kontrowersje wśród mieszkańców” oraz to, że w okolicy są domy jednorodzinne, a w nowe powstają w gminie Głusk, zgodnie z jej planem zagospodarowania terenu.

Środowa decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Strony postępowania, w tym inwestor planujący budowę spopielarni, będą mieć 14 dni na skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin zacznie biec od momentu doręczenia im decyzji.

Pierwsza już jest

Spopielarnia zwłok przy Głuskiej 254 miała być pierwszym takim zakładem w naszym województwie. Przez wiele lat ciała trzeba było wozić do kremacji do innych miast. Już nie trzeba. Pierwsze prywatne krematorium uruchomione zostało obok cmentarza parafialnego w Czerniejowie. Jest czynne przez całą dobę.