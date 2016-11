Spór o elektrociepłownię na słomę. Inwestor zaskarżył decyzję prezydenta

Będzie dalszy ciąg sporu wokół rozbudowy Elektrociepłowni Wrotków o nową część opalaną słomą i drewnem. Inwestor zaskarżył decyzję prezydenta, która przekreślała jego plany, za to cieszyła przeciwnych tej inwestycji mieszkańców Wrotkowa

Teraz sprawą zajmie się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które ma ocenić, czy właściwie postąpił prezydent Lublina odmawiając inwestorowi korzystnej decyzji środowiskowej. Jako powód tej odmowy Ratusz wskazał między innymi obawy i protesty mieszkańców żyjących niedaleko miejsca inwestycji planowanej przy ul. Inżynierskiej.

Protestujący obawiali się pogorszenia jakości powietrza i to nie tylko za sprawą zanieczyszczeń z nowego komina, który stanąłby na terenie elektrociepłowni. Chodziło także o spaliny ciężarówek mających dowozić słomę, czyli paliwo dla nowej instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Taki transport odbywałby się przez Diamentową i Wrotkowską do pięciu razy na godzinę, nie licząc kursów powrotnych, już bez paliwa.

Zdaniem władz miasta protesty dowodzą, że mieszkańcy mieli „realne poczucia zagrożenia”, że ich warunki życia mogą się pogorszyć. Urzędnicy stwierdzili też, że z dokumentacji złożonej przez inwestora nie da się wywnioskować, czy aby na pewno instalacja nie będzie szkodliwa dla osób żyjących w jej pobliżu. A odmowa miała „zabezpieczyć środowisko oraz mieszkańców przed ewentualnym negatywnym wpływem”.

Niepomyślne dla inwestora rozstrzygnięcie nie było prawomocne i nieprędko się takim stanie, bo spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna skorzystała z prawa do odwołania się od decyzji Ratusza.

– Potwierdzamy, że wpłynęło odwołanie inwestora – mówi Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. – Zostało złożone w wymaganym terminie.

Dodajmy, że wcześniej miasto odmówiło korzystnej decyzji spółce TergoPower, która przy ul. Mełgiewskiej zamierzała (i zamierza nadal, bo się odwołała) postawić elektrownię na słomę. Jeszcze wcześniej miasto pozwoliło na rozbudowę o opalany słomą kocioł elektrociepłowni, którą przy ul. Mełgiewskiej prowadzi spółka Megatem EC.