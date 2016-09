Spór o nieruchomości LODR. Marszałek zaskarżył decyzje wojewody

Chodzi o dwie uchwały podjęte 26 czerwca. Na ich podstawie na wniosek dyrektora LODR Antoniego Skrabuchy, Zarząd Województwa przejął prawo do użytkowania wieczystego majątku ośrodka i zlecił zarządzanie nim Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że ośrodki doradcze w całej Polsce – zgodnie z ustawą PiS – przechodzą spod nadzoru samorządów wojewódzkich (będących w większości pod rządami koalicji PO-PSL) pod zarząd ministra rolnictwa.

Pod koniec lipca obie uchwały unieważnił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Tłumaczył, że na mocy przepisów ustawy z 2004 roku jednostki doradztwa rolniczego mają prawo użytkowania wieczystego do gruntów i nieruchomości, które są w ich władaniu i sam fakt zmiany właściciela w 2009 roku nie miał znaczenia.

Marszałek zapowiedział zaskarżenie decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Miał na to czas do wczoraj. Skarga została złożona we wtorek.

– Opieramy się na tym, że wojewoda ma kompetencje, żeby unieważnić uchwałę Zarządu Województwa wtedy, kiedy ta uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Tutaj taka przesłanka nie występuje – mówi Beata Górka, rzecznik prasowy marszałka województwa.

– Po zapoznaniu się z argumentacją, odniesiemy się do skargi – odpowiada Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody.