Sportowcy zagrali dla małej Amelki. 3-latka coraz bliżej wyjazdu do kliniki w USA

- Myślę, że każdemu z nas może przytrafić się to co państwu Dobek - mówi Iwona Niedźwiedź, zawodniczka MKS Selgros Lublin. - Dlatego jesteśmy tutaj i pomagamy. Miejmy nadzieję, że ta pomoc będzie skuteczna. Wszystkim nam zależy na tym, aby Amelka mogła patrzeć na świat obojgiem oczu.

Klub MKS Selgros Lublin znalazł się w licznym gronie sportowców nie tylko z Lublina, ale też i samorządowców, który włączają się w akcję zbiórki pieniędzy na leczenie w Stanach Zjednoczonych chorej na siatkówczaka 3-letniej Ameli Dobek. Bez pomocy, rodzicom dziewczynki potrzebnej sumy pieniędzy - ok. 1,25 mln zł - nigdy nie udało by się zebrać.

Diagnoza

Czwartek, 11 sierpnia. Mama 3-letniej Amelii ubierając córkę zauważyła w jej oku nienaturalny błysk. - Dziwny, chłodny, przykuwający uwagę - opisuje pani Marta. - Wołam męża i razem oglądamy, a już po chwili widzimy to oboje. Sięgamy po telefon i dzwonimy, wszędzie, na zmianę, od przychodni do przychodni. Pierwszy mur obalony. Pomimo, że NFZ nie ma terminów na ten rok, znajdujemy okulistę. Lekarz dla dorosłych, ale w końcu specjalista. Jedziemy.

Po badaniach rodzice słyszą słowa, które na zawsze zmieniają ich życie. „Masywny wysięk do ciała szklistego, stan zapalny oraz że siatkówka jest częściowo uniesiona”. Potem są kolejne badania i konsultacje. Po nich wyjazd do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie rodzice dowiadują się, na co dokładnie choruje ich jedynaczka i jak poważny jest jej stan.

Rodzice, który są już po konsultacjach z dr Davidem Abramsonem z kliniki w Nowym Jorku, który zgodził się leczyć Amelkę, szykują się do wyjazdu. Terapia w USA to szansa nie tylko na zdrowie, ale może i życie dziewczynki. To również szansa na uratowanie przez amputacją oka Amelii.

Wyścig z czasem

- Kwota, którą aktualnie już zebraliśmy pozwala nam na wpłacenie depozytu oraz opłacenie jednej dawki leku - mówi Emil Dobek, tata Amelii. - Depozyt wpłaciliśmy w środę. Równoczesne organizujemy wizę. Dostaliśmy potwierdzenie e-mailem, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony w trybie pilnym.

Dzisiaj rano rodzice Amelii mają być u konsula na rozmowie. - Jeśli przelew dotrze do Stanów Zjednoczonych, z reguły trwa to 2-3 dni, zostanie zaksięgowany i będziemy mieć wizę wtedy klinika ruszy z całą procedurą - opisuje tata 3-latki. - Wtedy Amelia stanie się pacjentką kliniki i zostanie wyznaczony termin wizyty. Liczymy gorąco, że to będzie kwestia najbliższych dni, a nie tygodni.

Stan dziewczynki jest poważny, nowotwór rozrasta się w szaleńczym tempie. Amelia we wrześniu rozpoczęła leczenie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jest po dwóch cyklach chemioterapii.

Rodzice dziewczynki mają nadzieję, że niebawem ich córeczka rozpocznie leczenie w USA.

- Leczenie jest podzielone na kilka etapów - wyjaśnia tata Amelii. - Jednym z nich jest leczenie dotętnicze. Przez tętnicę udową przy asyście anestezjologów jest podawany lek. Po tym guz powinien zacząć się cofać. Kolejne etapy to leczenie laserem, czyli rozbijanie tego guza. Amelia ma mieć też zastrzyki z lekiem bezpośrednio do ciała szklistego. Przewidziana jest też krioterapia.