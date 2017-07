Spotkania ze Spotkaniami. Spacery po LSM

To nie będą zwykłe przechadzki między blokami, a wyprawy śladem Lubelskich Spotkań Plastycznych. Odwiedzanie tego, co zostało. I opowieść o tym, co zniknęło lub nigdy nie doczekało się realizacji. Europejska Fundacja Kultury Miejskiej zaprasza na cykl spacerów po osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.