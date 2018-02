– Zamierzamy dyskutować głównie o planowanych zmianach w Statucie LSM. Wymusza je nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – np. członkowstwo jest teraz uzyskiwane automatycznie, bez składania deklaracji członkowskiej i wnoszenia wpisowego. Przygotowujemy się też do wiosennego Walnego Zgromadzenia, gdy udziela się Absolutorium Zarządowi. Nie znamy jeszcze jego dokładnego terminu – tłumaczy Emilia Lipińska, jedna z inicjatorek spotkania, które organizuje Komitet Obrony Mieszkańców LSM.

Skąd pomysł, aby zaprosić prezesa Fundacji Wolności? – Krzysztof Jakubowski to osoba, która walczy o to, żeby organizacje publiczne działały w sposób jawny. Liczymy na to, że podzieli się swoimi doświadczeniami i podpowie, o jakie zmiany w statucie powinniśmy zabiegać. Przed jego zmianą mają się odbyć konsultacje społeczne – dodaje Lipińska.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 (ul. Pana Wołodyjowskiego 13).